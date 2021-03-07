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【科技應用】沙田污水處理廠遷至對岸亞公角女婆山岩洞　黃偉綸指工程一舉多得有利民生用途

社會 12:06 2021/03/07

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渠務署已展開把沙田污水處理廠位於城門河河口的廠房，遷往對岸亞公角女婆山岩洞的工程。（政府新聞處提供）

渠務署正展開把沙田污水處理廠位於城門河河口的廠房，遷往對岸亞公角女婆山岩洞的工程，以騰出現址土地作有利民生用途。發展局局長黃偉綸今日（7日）發表網誌介紹工程涉及的新技術。

即看搬遷沙田污水處理廠往岩洞工程詳情：

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黃偉綸在網誌提到，工程團隊還應用了多項新技術，如建築信息模擬技術（BIM技術）、「可供製造和裝配的設計」等，協助興建該臨時行車天橋，提升工程效率。BIM技術令工程設計和工地環境以三維方式呈現出來，讓工程團隊準確掌握細節，更易找出及處理各種潛在問題，以便作出修改，並可進行模擬演練，以完善施工計劃和臨時封路安排。

黃偉綸續指，香港山多而陡，岩石堅固，沿市區邊緣的山地特別適合發展岩洞。利用如岩洞這些「隱藏」的土地資源，支援合適的公共設施遷置，以騰出地面空間，為香港可持續發展提供更多土地。今次搬遷污水處理廠往岩洞的工程，既改善廠房現址及周邊的環境，亦釋放土地作有利民生的用途，可謂一舉多得。

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責任編輯：曾卓鋒

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