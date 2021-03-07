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【明星家居】港姐冠軍謝嘉怡閨房曝光　玄學家傳授增強財運方法

娛樂 12:21 2021/03/07

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香港小姐冠軍謝嘉怡閏房曝光。

2020年香港小姐冠軍謝嘉怡（Lisa），奪得港姐冠軍後決定暫別父母留港發展，現時自己與愛犬Leo居住在村屋。在最新一集《天天開運王》內，主持人馮盈盈與玄學家到謝嘉怡家中睇風水，由此令Lisa閨房曝光。

從節目所見，謝嘉怡的家居以白、灰色為主調，客廳佈置平實簡單，放置了一張三座位梳化及木製茶几。至於睡房，設在二樓，從客廳旁的樓梯可通往。

【豪宅曝光】居紅磡逾千呎豪宅客廳可Camping　黃祥興為陪子女結業餐廳轉行拍片網購

《天天開運王》主持馮盈盈與玄學家到謝嘉怡家睇風水。（影片截圖）

被單印上媽媽合照

謝嘉怡睡房的雙人床上放有愛犬Leo為造型的公仔，反映她真是位受狗之人。不過最搶鏡是雙人床上放了印有Lisa和媽媽合照的被單，十分溫馨。

睡房與露台之間設有一道鐵閘，Lisa指不清楚原因是業主所設，相信是為了保安。

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風水師傅教Lisa寵物的食物盆適宜放於大門附近，代表招請八方財，可以有利增加財運。至於寵物睡墊不要放在廚房，放在客廳較合適。

不過謝嘉怡在睡床旁邊擺放招財樹，師傅指這不恰當，因為會影響睡眠質素，於是改為把招財樹搬往大廳。

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性格率直有觀眾緣

現年25歲的謝嘉怡是香港與蘇格蘭混血兒，畢業於愛丁堡納皮爾大學，她當年由肥媽（Maria Cordero）提名參加2020年港姐。

因為Lisa性格率直可愛，所以觀眾緣不俗，惟廣東話有待改進。

同場加映：孟希璘訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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