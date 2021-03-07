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【滿口爛牙】愛飲汽水吸煙但不愛刷牙 女生牙齒發黑全蛀須剝牙再植牙

兒童健康 13:04 2021/03/07

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現時已重拾充滿自信的笑容

牙齒是每個人一輩子最好的朋友，天天刷牙是常識吧！美國一名女生10年來每天都飲汽水，4年前更染上煙癮，但她卻不喜歡刷牙，滿口牙齒全蛀，最後需要全部剝掉安裝假牙。女生最近拍片講述自己的悲慘經歷，希望能警醒世人，好好愛護自己的牙齒。

綜合外國傳媒報道，居住在美國密西根州的女生Victoria，原本是個笑容甜美的女生，她最近在抖音上拍片講述自己的恐怖經歷。她稱，自己在2017年前擁有潔白的牙齒，但她很喜歡飲用碳酸飲料，幾乎每天都飲用汽水，且大約在4年前染上煙癮，她不愛刷牙，不愛使用牙線，更加沒有定期看牙齒的習慣。

她的懶惰換來了慘痛的代價，她的牙齒開始慢慢發黃，繼而發黑蛀蝕，直至上排牙齒幾乎全部沒有，她才鼓起勇氣去看牙醫，結果被告知因此牙齒蛀牙情況十分嚴重，唯一的辦法是進行拔牙手術後再植牙。

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Victoria在影片中表示，她非常害怕看牙醫，而且由於蛀牙的情況過於嚴重，她每次只能拔幾隻牙，最終經歷了數次手術才完成，期間更經歷過沒有牙齒，過程十分痛苦。經歷過連串治療後，她安裝了滿口假牙，現時已重拾充滿自信的笑容，她特意拍下影片警告世人，愛護牙齒十分重要。

 

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責任編輯：王明芳

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