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【親子時光】霍啟剛一家三口學畫水墨畫　囝囝認真專注獲讚教導有方

育兒經 13:36 2021/03/07

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霍啟剛日前在YouTube上傳影片，分享一家三口學習水墨畫的情形，場面溫馨。

霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶結婚8年，育有3名子女（長子霍中曦、次女霍中妍、細女Laurina），一家生活幸福美滿。霍啟剛不時在社交媒體分享親子時光，日前他在YouTube上傳一段影片，兩夫婦帶大仔參觀水墨畫家林天行的畫室，學習水墨畫技巧，場面溫馨。

從影片可見，一家三口在林天行的指導下嘗試寫書法及畫畫，現年7歲的囝囝霍中曦坐在媽媽身旁，執起毛筆寫下「信、望、愛」等字，表現專注認真。霍啟剛與郭晶晶面露笑容，靜靜作畫，共度親子時光。

不少網民大讚兩夫婦教導有方，兒子投入學習、表現專注，「睇仔女就睇到父母嘅影子」；亦有網民表示一家三口一同學習，十分溫馨，「親子活動對小孩子來說太重要了，有這樣的爸爸媽媽不錯！」、「充滿教育意義和正能量的親子活動，有這麼懂得培育下一代的父母，是孩子的福氣」。

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郭晶晶與孫霍啟剛婚後，2013年誕下長子霍中曦、2017年誕下次女霍中妍，2018年誕下細女Laurina。夫婦二人注重親子教養，他們曾經帶子女去農田耕種體驗農夫生活，也安排子女做家務體驗賺錢辛苦，霍啟剛曾經常與子女下廚樂訓練獨立，去年更被市民拍攝到他攜帶7歲囝囝霍中曦（Lawrence），前往深水埗通州街向露宿者派發衣服送暖，被大讚好家教。

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責任編輯︰王明芳

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