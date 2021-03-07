  • 20°C
香港時間 : 2021307日 (週日) 15:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

韓正：香港貧富差距大　社會安定解決房屋問題

政治 13:14 2021/03/07

分享：

熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

韓正今日接見港區人大代表。（資料圖片）

全國人大政協「兩會」正於北京舉行，主管港澳事務的副總理韓正，早上在人民大會堂與港區人大代表會面。據悉，韓正十分關注香港住屋問題，指香港社會貧富懸殊太大，認為社會要安定，需解決房屋問題。

據了解，韓正在會面上透露，昨日會見港澳政協委員後，曾與特首林鄭月娥見面，就本港防疫抗疫、發展金融中心、創科中心，以及一些問題交換意見。

而在與港區人大代表的會面中，據悉，韓正在會上指出，完善香港選舉制度，是根據新問題，維護香港長治久安，尤其是修例風波後出現的問題，中央十分慎重，全面分析，反復聽取各方意見，好的意見基本都已採納。

韓正又指，香港需要良好、安定的環境，指香港社會貧富懸殊太大，而香港經驗證明，社會要安定，房屋問題需解決，認為要有長遠規劃及全社會共識，如果不能形成共識，立法會又拉布，就很難解決住房問題。

韓正強調，中央政府會全力全方位支持特區政府及市民，無論在防疫抗疫、金融、創科等，支持林鄭領導的特區政府，一起做好長遠規劃解決貧富懸殊、住屋等問題。

港區人大代表團團長馬逢國表示，韓正主要談及愛國者治港原則和為何需要完善本港選舉制度，但未有透露具體內容。副團長黃玉山引述韓正指，改革選舉制度有重要性及迫切性，形容衝擊立法會、機場等事件是「顛覆與反顛覆的鬥爭」，又指港區國安法是法制、法治保衛戰。

黃玉山表示，韓正向港區人大代表提出2點要求，包括全力支持特區政府做好抗疫工作，當頭等大事看待，以及多向市民解釋完善選舉制度決定。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君

相關文章

韓正：林鄭積極作為顯著成效　中央對此充分肯定
16:20 2020/11/06
韓正：林鄭積極作為顯著成效　中央對此充分肯定
韓正和林鄭會面沒有討論美國大選　林鄭冀港美關係回復正常
18:13 2020/11/06
韓正和林鄭會面沒有討論美國大選　林鄭冀港美關係回復正常
【選舉制度】韓正北京晤港區政協　唐英年引述：改革選舉制度有必要及迫切性
18:33 2021/03/06
【選舉制度】韓正北京晤港區政協　唐英年引述：改革選舉制度有必要及迫切性
人大政協兩會 韓正 林鄭月娥 政治

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶