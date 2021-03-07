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【在職媽媽】公務員港媽返工日泵人奶3小時拒OT　連累同事加重工作量犯眾憎

育兒經 13:50 2021/03/07

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一名公務員港媽返工每日泵奶3小時，但拒絕OT，連累同事加重工作量。

現今很多新手媽媽都選擇餵母乳，但媽媽產後復工要面對泵奶問題，一旦時間分配失當，恐會影響其他同事。有任職公務員的港媽每日返工要泵奶3次合共3小時，令工作不斷積壓，但她聲言好掛住個仔一定要準時走，上司惟有將其工作攤分予其他人，惹起同事怨聲載道。

該名港媽同事在網上討論區「親子王國」發帖文表示，所屬部門一直欠缺人手，所有同事的工作量都很大。近日該名港媽同事產後復工，每天在工作期間泵3次奶，每次長達1小時。

食飯一個鐘，早餐半個鐘，一日上班時間9.5小時，計返工作時間只有5個鐘。

上司見狀感到不滿，便要求她須在限期內完成工作，但港媽卻認為上司刻意為難而向同事大呻。同事則勸喻港媽，最起碼OT完成最急切的工作，遭港媽拒絕。

佢唔願意OT，話掛住個仔要準時走。全個office只有佢一個泵奶媽，我哋而家日日活在上司炮火中。

上司惟有將港媽積壓的工作平分給其他同事，以向她施予群眾壓力，令同事怨聲載道，甚至不敢在家工作，「之前上司問我哋有無人想WFH，無人想啦，WFH完啲工作會堆積好多。」

網民質疑泵奶太久

網民質疑港媽每次泵奶一小時太久，該同事解釋，她來來回回拿鎖匙開房兼洗用具，故需時較長。網民又提出一些折衷方法，點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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