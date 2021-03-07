【娛圈秘聞】苑瓊丹揭港星在內地發展情況　讚徐少強+達哥為香港藝人保聲譽

苑瓊丹（苑仔）在1983年於亞洲電視藝員訓練班畢業入行，演過無數影視經典角色。於2004年與「玻璃大王」黃乃掦結婚。近日，她接受新城節目《人生馬拉松》訪問大談演藝人生經歷。

原來苑仔讀中學時是校內籃球隊的隊員，此外曾在幼稚園任教，轉行入演藝圈卻是陰差陽錯的安排：「考工業學院的時候，那邊又是考訓練班，那麼不如攞埋表啦……命運好似同我安排晒咁樣。」

苑仔更指，自己的人生不斷於錯誤中學習和改善，然後重新出發：「金係永遠都會發光，只要自己肯做就一定做得好。」

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▲ 苑瓊丹接受《人生馬拉松》訪問。

內地發展機遇多

演技出眾苑仔在電視劇與電影都演過很多經典角色，被問在兩個界別工作時感受有何不同，苑仔坦言自己於電視台的地位較電影圈高，因為電影圈較常當綠葉。

不過她指，自己很享受自己的工作，更透露現時有不少同行將視線放在國內的原因：「香港演藝行業同大陸好不同，大陸可以一步登天，香港就難，我有個朋友，他一向不是太紅，當一部片酬得20萬元，拍4個月收20萬……他一部戲紅了之後，下一部就收1200萬元，這就是一步登天的境界。」

苑瓊丹認為，每一個演員都有其「壽命」，市場的價值會愈來愈低，而在香港的綠葉角色發揮不高，因為大眾只會留意男女主角，她認為大陸市場就不一樣，綠葉角色也會有人留意，大陸市場觀眾多，拍電影和電視劇的同時，可以做商場活動主持、唱歌、拍綜藝等，工作種類較多元化。

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欣賞徐少強吳孟達

另外，她指徐少強是香港演員的驕傲，與吳孟達（達哥）一樣，因為達哥和徐少強於內地現場拍攝都是不用劇本。

苑瓊丹回憶有次徐少強出席學校分享會，提到演員應該珍惜每個出現鏡頭的機會，苑仔表示十分同意，更指香港的藝人都是一步一步走上去「神壇」，比較貼地，因此於內地風評佳。



苑仔早前出席TVB懷念達哥的紀念特輯中提過達哥的人生哲學，達哥善於「四兩撥千斤」，嘻笑怒罵中達到目的，她指是很難做到這個修為的，達哥是因經歷很多，更要養家，所以能夠多角度去看事情，反觀自己在多年來的歷練中，學會有備無患，堅持做好自己。

▲ （經濟日報圖片）

事事親力親為

提及到個人的生意，苑仔稱做生意所賣一定是自己試過的產品，憶述有次因別人推介泰國的生髮藥，於是她帶工人到泰國親身試藥，之後連人中位置都生了鬍鬚，發現自己水腫，後來才知藥中有類固醇。

她近來與時並進，開設女性節目頻道，與女生分享有效而天然的美容產品或方法。

同場加映：黎彼得訪問