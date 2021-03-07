  • 20°C
香港時間 : 2021307日 (週日) 15:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛圈秘聞】苑瓊丹揭港星在內地發展情況　讚徐少強+達哥為香港藝人保聲譽

娛樂 13:51 2021/03/07

分享：

熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

苑瓊丹（苑仔）在1983年於亞洲電視藝員訓練班畢業入行，演過無數影視經典角色。於2004年與「玻璃大王」黃乃掦結婚。近日，她接受新城節目《人生馬拉松》訪問大談演藝人生經歷。

原來苑仔讀中學時是校內籃球隊的隊員，此外曾在幼稚園任教，轉行入演藝圈卻是陰差陽錯的安排：「考工業學院的時候，那邊又是考訓練班，那麼不如攞埋表啦……命運好似同我安排晒咁樣。」

苑仔更指，自己的人生不斷於錯誤中學習和改善，然後重新出發：「金係永遠都會發光，只要自己肯做就一定做得好。」

【明星理財】苑瓊丹斥百萬開超市攻熟餸包　苑仔曾歷生意失敗無懼再創業【有片】

苑瓊丹接受《人生馬拉松》訪問。

內地發展機遇多

演技出眾苑仔在電視劇與電影都演過很多經典角色，被問在兩個界別工作時感受有何不同，苑仔坦言自己於電視台的地位較電影圈高，因為電影圈較常當綠葉。

不過她指，自己很享受自己的工作，更透露現時有不少同行將視線放在國內的原因：「香港演藝行業同大陸好不同，大陸可以一步登天，香港就難，我有個朋友，他一向不是太紅，當一部片酬得20萬元，拍4個月收20萬……他一部戲紅了之後，下一部就收1200萬元，這就是一步登天的境界。」

苑瓊丹認為，每一個演員都有其「壽命」，市場的價值會愈來愈低，而在香港的綠葉角色發揮不高，因為大眾只會留意男女主角，她認為大陸市場就不一樣，綠葉角色也會有人留意，大陸市場觀眾多，拍電影和電視劇的同時，可以做商場活動主持、唱歌、拍綜藝等，工作種類較多元化。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

欣賞徐少強吳孟達

另外，她指徐少強是香港演員的驕傲，與吳孟達（達哥）一樣，因為達哥和徐少強於內地現場拍攝都是不用劇本。

苑瓊丹回憶有次徐少強出席學校分享會，提到演員應該珍惜每個出現鏡頭的機會，苑仔表示十分同意，更指香港的藝人都是一步一步走上去「神壇」，比較貼地，因此於內地風評佳。
 
苑仔早前出席TVB懷念達哥的紀念特輯中提過達哥的人生哲學，達哥善於「四兩撥千斤」，嘻笑怒罵中達到目的，她指是很難做到這個修為的，達哥是因經歷很多，更要養家，所以能夠多角度去看事情，反觀自己在多年來的歷練中，學會有備無患，堅持做好自己。

（經濟日報圖片）

事事親力親為 

提及到個人的生意，苑仔稱做生意所賣一定是自己試過的產品，憶述有次因別人推介泰國的生髮藥，於是她帶工人到泰國親身試藥，之後連人中位置都生了鬍鬚，發現自己水腫，後來才知藥中有類固醇。

她近來與時並進，開設女性節目頻道，與女生分享有效而天然的美容產品或方法。

同場加映：黎彼得訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【一代詞王】感虧欠兒子心痛父子關係疏離　黎彼得：已經去到谷底【有片】
18:28 2020/04/06
【一代詞王】感虧欠兒子心痛父子關係疏離　黎彼得：已經去到谷底【有片】
【開心速遞】「佳叔」分別港大中大獲碩士　鍾志光靠工餘進修：求學問不是學位【有片】
18:58 2020/01/10
【開心速遞】「佳叔」分別港大中大獲碩士　鍾志光靠工餘進修：求學問不是學位【有片】
【降魔的2.0】謝雪心初戀情人就是丈夫　心姐結婚46年談相處之道：站在對方角度思考【有片】
18:09 2020/05/20
【降魔的2.0】謝雪心初戀情人就是丈夫　心姐結婚46年談相處之道：站在對方角度思考【有片】
苑瓊丹 吳孟達 徐少強 娛樂人物職業 演員 電視劇 電影 新城電台 亞視

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶