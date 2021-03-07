陳茂波：修改選舉制度　可防違憲主張進入香港治理體制

▲ 陳茂波（左）指，近年香港被利用作牽制國家發展，甚至顛覆國家政權的地方。（財政司司長網誌圖片）

中央提出改革香港選舉制度，確保落實愛國者治港。財政司司長陳茂波表示，國際環境錯綜複雜，近年香港被利用作牽制國家發展，甚至顛覆國家政權的地方，認為修改選舉制度以落實愛國者治港原則，是為堵塞現時制度上的漏洞，避免分離主義等各種違憲的主張，進入本港的治理體制。

陳茂波在網誌上提到，由前年社會事件的演變可見，外部勢力的牽引，不單加劇了香港社會的動盪、妨礙了政府梳理本地矛盾和處理民生問題的能力，更直接危及國家安全和衝擊「一國兩制」的根本。他認為，在這個背景下，維護國家安全立法和全面貫徹落實愛國者治港原則，「可說是一脈相承、理所當然。」

陳茂波指出，作為國家的一部分，香港有義務和責任維護國家安全、領土完整和發展利益。他形容，國家安全是「兩制」存在的根本，也是香港繁榮穩定的基石，如果「一國」被危害，「兩制」的運行、香港的任何發展以至國際金融中心地位都無從談起。

他提到，部分市民或許顧慮修訂選舉制度，會否收窄了議員議政及監察政府的空間，惟他強調，效果只是從制度上排除侵害國家及香港安全與利益的分子，避免近年立法會泛政治化和空轉的困局。香港才能集中精力，全方位推動和提升香港的建設與發展；營造空間，逐步梳理香港的深層次經濟與民生問題。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君