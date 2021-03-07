【選舉制度】劉兆佳料直選、功能組別、選委各佔30席　梁愛詩：選委較多

▲ 立法會擬增加至９０席。（資料圖片）

中央提出改組特首選舉委員會和立法會議員，其中立法會議席則增至90個，並新增選委會界別，惟所佔比例暫未有定案。全國港澳研究會副會長劉兆佳估計，立法會新增的選委會界別，將與地區直選及功能組別各分30席。而基本法委員會前副主任梁愛詩則認為，選委會界別比例會較多。

▲ 劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳出席電視節目後接受解釋，中央目標是要壯大愛國力量，若分區議席減得太少，不利依靠基層支持的黨派發展，亦削弱了愛國力量的基層支持基礎，過度削弱直選議席數量，或令立法會內的均衡參與及多元性、代表性得不到滿足。

梁愛詩出席電台節目時表示，中央提出的選舉制度改革，賦予選舉行政長官的選委會新職能，包括選出較大比例立法會議員，她認為，改革要體現愛國者治港，當中「較大比例」，意味選委會界別在立法會所佔議席一定較地區直選及功能組別多。「若現在（地區直選及功能組別）是1:1，較大比例即是大過1，是1.5或是多少，要等著看。」

▲ 梁愛詩。（資料圖片）

梁愛詩認為，若香港要配合完善選舉制度，可在本屆立法會會期內完成本地立法工作，相信如果沒有人阻延、拉布等，整個程序不太複雜。她又相信，需先產生新的選委會後，才能進行新一屆立法會選舉。

對於有意見指，人大相關決定是香港民主進程倒退，梁愛詩強調，中央是按香港的實際情況推進選舉制度，中央一直希望香港的民主向前發展，「要怪就怪香港20年來沒做好。」認為應該要醒覺，現時首先要重回正軌。

另外，對於選委會增加至1500席，並增加第五界別，劉兆佳認為，可令更多中央支持者加入，認為那些代表中層的人士可攤薄大財團及精英分子的勢力，從而令立法會比以往更關心中下層的利益，達到推動深層次改革的目標。

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責任編輯：林曉君