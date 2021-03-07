【校長專欄】子女忘帶物品家長做「雷霆救兵」 校長：讓子女在跌碰中成長

▲ 校長認為，家長要學會放手。

30年前欠帶書的情景：老師：「你又冇帶書？你依家落校務處打電話叫家長攞番來吧！」學生：「唔好啊！我下次唔敢喇！比次機會吖，老師。」

今時今日欠帶書的情景：學生即致電家長：「我冇帶書啊，媽咪你快啲攞黎啦！係啊，第一堂就係中文堂喇！你快啲啊！如果唔係，我趕唔切上堂用喇！」

同樣是欠帶課本的情景，學生的反應截然不同，大概是相差了30年的光景吧！相信很多人都試過小時候欠帶課本或功課，被老師要求請家長代為帶回，心裡擔心不已。一方面害怕被家長責罰，另一方面也害怕打擾爸媽工作，為爸媽添上麻煩。每發生一次欠帶事件，都會視作買教訓般，下次定必小心翼翼地收拾書包，每天除了按上學時間表收拾書包物品外，還細心地檢查當天手冊內的記錄，查看老師有否特別交帶要攜帶某些物品，唯恐自己有所遺漏。

是什麼時候開始，小朋友忘記帶物品回校，父母需立即變身「雷霆救兵」，以光速把有關物品送回校交給子女，還要抱著「使命必達」的態度呢？家人匆匆忙忙把物品送到學校後，可留意一下小朋友當時的神情，究竟是不滿家人送得太遲？還是感到抱歉和慚愧，因而下次收拾書包時會格外留神？

我猜，那應是從父母接觸到奶粉商的資訊：「要給孩子最好的」開始吧。相信不少家長都希望子女「贏在起跑線」，至於「最好」的定義，似乎很多家長的共識是「做父母的，不容有失」，不能讓孩子稍有差池，別說是跌傷碰瘀這些「大件事」會令父母深感內疚和失職，即使是孩子忘了帶書，影響那一節課堂的學習，家長也有感「罪該萬死」。

然而，後退一百萬步想想，要給孩子「最好」的，真的就是要避免他們犯錯嗎？每次漏帶了課堂物品，家長火速送到學校，孩子有甚麼得著呢？的確是減低了因沒帶書本而影響到書本知識的學習吧，但與此同時，孩子卻損失了學會負責任、反思收拾物品過程的機會。如果以「最好」作定義，那麼「書本知識」和「做人處世的態度」，哪一樣才是「最好」的學習？兩者同樣重要？還是學懂做人處世態度，比書本知識更為重要？

一年之計在於春，希望大家都能好好反思：甚麼對孩子才是「最好」，我們期望孩子學會什麼？放手吧，讓孩子在跌跌碰碰中好好學習和成長吧！

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