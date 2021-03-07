【罕見意外】男童被8米長巨鱷生吞下肚 村民翌日剖腹救人尋獲男童完整遺體

▲ 村民剖開鱷魚肚子，尋獲男童完整遺體。

印尼發生恐怖鱷魚吞人意外，當地一名8歲男童跟爸爸弟弟在岸邊釣魚，豈料突然被一條巨大鱷魚吞噬，男童爸爸見狀立即跳落水與鱷魚搏鬥，希望能救回兒子，但鱷魚逃去無蹤。村民翌日捕獲鱷魚，剖開鱷魚肚子試圖能救回男童，結果發現男童遺體完整無缺，但已經斷氣。

《太陽報》報道，事發3月3日，涉事的8歲男童與爸爸、弟弟在河邊釣魚，男童跟弟弟其後下河游泳，一條長達7.9米的巨鱷突然出現，瞬間將男童咬走。男童爸爸目睹事發經過後，立即跳下河攻擊鱷魚，希望能救回兒子，但鱷魚掙扎力量實在太大，男童爸爸救兒不果，反讓男童活活生被鱷魚吞下肚子，鱷魚其後遊走，消失得無影無蹤。

男童的爸爸其後向村民求助，村民及救援人員展開搜索，翌日在距離意外地點100公米外找到鱷魚，村民將鱷魚捆綁並剖開鱷魚的肚子，希望有奇跡發生能救回男童的性命。

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遺憾的是，村民花盡力氣剖開巨鱷的肚子後，卻看到男童的遺體幾乎毫無破損地躺在鱷魚的胃部，只有手部有輕微的傷痕，證明男童是在鱷魚的胃部中窒息而死。經相關人員將男童的屍體取出後，直接轉交給家屬進行安葬，而肇事的鱷魚在肚子被剖開後，也交由當地村民另外埋葬。

責任編輯：陳珈希