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【好人好事】行動不便獨居長者每晚凍食快餐　暖心食店職員上門送熱飯增添暖意

休閒消費 16:29 2021/03/07

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觀塘一間食店的職員得知獨居長者因行動不便每晚凍食快餐，決定開設送飯服務，為長者送上一點暖意。

行動不便的獨居長者，生活難以自理。一直積極參與社區服務的食店MANNA，日前在Facebook分享，指職員認識一位獨居長者，因行動不便難以每餐外出買飯，晚上通常凍食中午購買的快餐，令他們感到心酸。職員決定開設送飯服務，為獨居長者送上一點暖意。

食店MANNA本月3日在Facebook專頁分享，指職員認識一位伯伯，每日下午都會來餐廳吃飯，但由於行動不便，每日只能來一次。職員曾前往探望伯伯，發現他在雪櫃堆積快餐食品，到了晚上便拿出來凍食充飢。

職員在文中指出，該位伯伯與許多長者一樣，都有申請政府送飯服務，可是要排大約兩年，因此現時只能自行想辦法解決一日三餐。探訪當日職員更發現伯伯正打算進食一盒凍燒肉飯，職員不忍心，買了一盒新鮮的飯送給長者。

食店數位職員有見及此，決定開設獨居長者送飯服務，

送熱飯外，再多一份俾獨居長者的關心，希望佢哋唔需要再凍食快餐同有人傾吓偈。

職員指,本身飯盒只收20元，有些更免費贈予長者，現時開設送飯服務，「真係計唔掂條數」，不過仍想盡力去試，希望回應社區需要。現時MANNA招募送飯義工，希望集結有心人幫助社群。

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責任編輯︰王明芳

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