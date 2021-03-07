【源頭不明】北角新都城大廈地產經紀確診　石門京瑞廣場亦有辦公室染疫

▲ 本港新冠肺炎疫情未止。（資料圖片）

本港疫情持續，今日（7日）新增16宗新冠肺炎確診個案，涉及5男11女，年齡10為至73歲，其中3宗為輸入個案，本地病例有13宗，當中5宗屬源頭不明，本港至今11,091宗確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，無源頭個案包括一名在沙田石門京瑞廣場辦公室工作的人士確診，數名在同一辦公室工作的人士會送檢疫。

另外，一名在北角新都城大廈B座地下一間房地產公司工作的地產經紀確診，幾位一同工作人士已經送檢疫中心。張竹君指，他3月5日開始有咳嗽，4日最後上班，最近無帶客人睇樓，但本月2日曾有業主到辦公室對數，過程約20分鐘，雖有戴口罩，但為謹慎起見業主會安排送到檢疫中心。而該經紀在1日曾與家人到一家明星金閣酒樓食飯。

而衞生防護中心昨已公布其餘3宗源頭不明個案，包括：

32歲男程式員，住深水埗大南街258號，在加拿分道2號4樓「UNDONE LAB」上班，3月1日最後上班，若病人確診，公司約30名同事需強制檢測。他在潛伏期曾去過深水埗北河街街市及華嫂冰室；亦於2月26日到過K11 MUSEA戲院及4樓廁所，但當日無個案在同一場合出現。10多名一同工作人士已送檢疫中心。

73歲退休女士，住華景山路海峰花園1座，3月1日出現病徵，有求診中醫，3月5日到社區檢測留樣本後初步陽性。她在潛伏期或傳染期曾去過利舞台廣場的醉香村﹑九龍馬頭涌宋皇臺道飛行總會﹑九龍仔業主會﹑葵涌華景山莊百分百餐廳﹑圓方正斗粥麵專家及又一城「Cova」餐廳。

赤鱲角機場地盤工人，負責搭棚工作，承辦商為中國建築，住欽洲街1至9號，事前無病徵，公司要求下留樣本後初步確診，其工作地盤正興建無人駕駛列車及行李輸送的機場島段隧道，地點位於機場路近機場北的交匯處。中心已聯絡機管局，知悉地盤400多名員工於3月4及5日在恆常檢測下發現有關個案，有30多名與患者一起工作的人士須送往檢疫。而在工地數百名員工亦須再強制檢測。

張竹君指，有源頭不明個案居住的大廈都需要接受強制檢測，包括：

港島太古城海星閣

深水埗大南街256至258號

深水埗欽州街昌遠大廈

葵涌華景山路海峰花園1座

馬鞍山錦英苑錦義閣

而今日新增3宗輸入個案中，有加拿大抵港確診患者驗出變種病毒，詳情即看【下一頁】

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記者：徐紹軒