【二戰遺蹟】隱世二戰日軍槍堡潛藏鹿頭山頭　港大團體籲列古蹟保育

▲ 沙頭角鹿頸有一座大約120米高的小丘，上有7座槍堡和至少6座僅容納一人的衛星槍堡，彼此有一個通訊戰壕系統相連。（照片提供：香港大學）

香港多數二戰遺跡，也由英軍建造，日軍佔少數。不過港大一個團隊發現，新界鹿頸山頭有14個日軍槍堡，應由1943至1944年建成，目前仍保存完好，建議列為法定古蹟，加以保育。

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香港大學建築學院房地產及建設系黎偉聰教授領導的團隊，花逾10年時間考證，指鹿頸山頭的大型防禦建築群，主要用作防禦本地的抗日力量，非為應付盟軍從大鵬灣方向登陸反攻。

據報道，1943年3月3日，抗日游擊隊東江縱隊港九支隊的成員，曾經在鹿頸的南涌村與日軍激戰，縱隊成員死傷和被捕，而相信日軍是在事件後，開始興建鹿頸的防禦設施。

專家對鹿頸槍堡群的研究顯示，當年本地抗日力量促使日軍守備隊於日暮途窮之時，耗費大量資源，甚至徵用不少原居民為民夫，以構築鹿頸與其他槍堡群。鹿頸槍堡群雖然一度被茂密樹林蓋掩，但團隊確定這是狀態最為良好之日軍防禦構築，具重要歷史價值之餘，更位處郊野公園内。團隊希望政府認真重視及復修香港保衛戰與日佔時期的軍事遺跡，作公民教育及國際旅遊的重要文物資源。

古蹟辦回覆傳媒查詢稱，機槍堡及觀測台的位置屬郊野公園範圍，其管理及維修由相關部門負責。古蹟辦十分樂意就項目的維修保養、設立說明牌及增設步行徑等，從文物保育角度向管理部門提供技術意見。

古蹟辦又說，按現行評級制度，古諮會會按評審準則及緩急需要，審視該項目文物價值及現行評級。

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責任編輯：吳卓峰