【新冠肺炎】錄得約5宗源頭不明初步確診　星光行潮庭酒家樓面中招

▲ 尖沙咀星光行酒樓「潮庭」樓面職員，初步確診新冠肺炎，源頭不明。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情未止，今日（7日）新增16宗確診個案，年齡10至73歲，其中3宗為輸入個案，本地病例13宗，當中5宗源頭不明，本港至今11,091宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午交代疫情最新進展。

張竹君稱，今日另錄約7至8宗初步確診，當中5宗源頭不明。

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今日錄得至少5宗源頭不明的初步確診個案：

48歲男士，居於深水埗福榮街15號，於尖沙咀星光行東翼酒樓「潮庭」工作，屬樓面職員，有定期檢測，最近一次於2月25日檢測呈陰性。3月4日感不適，翌日於社區檢測中心再檢測，證實初步陽性。店方要關店14天大清洗，「安心出行」app會通知曾到訪食客。

65歲地盤雜工，居於沙田隆亨邨賞心樓，於西九文化區M+博物館工作，數名同事需送檢疫中心。

41歲家庭主婦，居於尖沙咀華源大廈一賓館，與一家人同住。其他一起分租人士，需接受檢疫。

36歲女保安，居於元朗祥降圍一村屋，於東涌映月灣第15、16號工作，昨日最後一天上班，同日因身體不適往急症室求醫，經檢測後證實初步陽性。

35歲男士，居於粉嶺綠悠軒6座，任職工程聯絡，於順天邨天慈樓一個辦公室工作，昨日最後一天上班。但於2月28日起已感不適，3月2日曾做檢測，樣本呈初步陽性。

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記者：吳卓峰