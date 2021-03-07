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【十四五規劃】鄭若驊：致力在大灣區落實更多法律服務措施

政治 16:12 2021/03/07

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鄭若驊表示，香港在「十四五」規劃的功能及地位，應以「一國兩制」為前提。（資料圖片）

「十四五」規劃草案提到支持香港建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心。律政司司長鄭若驊對此表示高興，稱律政司正與內地相關部門聯繫，致力在大灣區落實更多有關法律服務的開放措施和新措施

鄭若驊表示，最近有兩項重大突破，即粵港澳大灣區律師執業考試以及《關於內地與香港特別行政區相互執行仲裁裁決的補充安排》有助香港的法律及爭議解決服務在大灣區內持續發展。她強調，律政司會繼續深化與內地就民商事司法及爭議解決等工作，亦會加強與國際和區域之間的合作。

鄭若驊又指出，香港在「十四五」規劃的功能及地位，應以「一國兩制」為前提、互惠共贏為原則，加以鞏固和提升，從而促進香港、大灣區以至國家的長遠發展。她表示，會與律政司的同事積極善用香港在法律和爭議解決服務方面的實力，融入國家的發展，為國家的繁榮作出貢獻。

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責任編輯：林曉君

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