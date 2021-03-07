【DSE2021】學友社調查指考生赴內地台灣升學意欲減　考慮內地升學比例創2014年來新低

▲ 學友社今日（7日）公布應屆文憑試考生赴內地及台灣升學意向調查結果。（學友社提供）

中學文憑試（DSE）下月底開考，學友社近月訪問逾1,700名應屆文憑試考生，發現他們對於前往內地及台灣升學的意欲下降，分別為11%及26%，兩者均比去年下降4個百分點，前往內地升學意欲更創近年新低。

學友社於去12月至今年2月期間，以問卷訪問逾1,768名應屆文憑試考生。結果顯示，會考慮到內地及台灣升學的考生分別佔11%及26%，而考慮到台灣升學的考生人數比例，仍較考慮欲到內地升學者多出超過1倍。

跟學友社去年同期進行的調查比較，考慮到兩地升學的人數比例，均按年減4個百分點，其中考慮內地升學比例，自去年起連續兩年下跌，更創自2014年有紀錄以來新低。

調查亦顯示，考生不考慮內地升學的主要因素，分別為「政治環境／制度」（60%）、「難以融入當地，被當地人排斥」（40%）及「生活環境較香港差」（32%）。至於不考慮台灣升學的主要因素是擔心學歷及就業上的認受性，分別佔47%及46%。

今年新增調查項目亦發現，因應政府早前在施政報告推出一系列大灣區發展政策（如大灣區青年就業計劃），63%考生表示會增加前往大灣區發展的意欲；94%考生更表示，台灣當局放寬港澳畢業生的留台政策（如畢業後延期居留最長1年），亦會增加他們到台灣發展的意欲。

學友社學生輔導顧問吳寶城指出，學生對兩地的升學意欲下降，受多個因素影響，包括本地學生人數持續減少，學生有更多本地升學機會；即使學生有意到海外升學，也有很多上述兩地以外的選擇。

吳寶城提醒，考生應時刻注意兩地升學報名、收生及入學等最新資料，並且注意因為受疫情影響，相關資料可能不時更新。學友社亦提供一系列支援服務，包括出版《大中華升學指南》網上特輯、承辦教育局「文憑試收生計劃指南」、學生專線2503 3399及一站式學生資訊網站student.hk等。其中於上月底出版的《大中華升學指南》網上特輯載有內地、台灣及澳門的最新升學形勢及報讀方法，詳情可致電學友社（2397 6116 / 2728 7999）。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅