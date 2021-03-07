【達哥喪禮】周星馳現身送吳孟達最後一程　星爺靈堂逗留約9分鐘離去

資深演藝人吳孟達於2月27日不敵癌魔逝世，今天（3月7日）於紅磡世界殯儀館設靈，以基督教形式進行安息禮拜。吳孟達生前的最佳拍檔星爺周星馳今天亦有場。

在下午約4時15分，周星馳與胞姊周文姬一同到達殯儀館，兩人均身穿黑素服，，眼神十分哀傷，現身即引起一陣騷動。

周星馳姊弟兩人在靈堂內逗留約9分鐘後離開，在場有傳媒問周星馳與達哥有甚麼點滴，可是星爺一言不發沒有回答，只是向現場傳媒輕輕揮一揮手。

【達哥喪禮】吳孟達基督教形式進行安息禮 周星馳周潤發劉德華等送花牌

▲ 周星馳送達哥最後一程。（黃建輝 攝）

事實星馳所致送花牌，亦是放於家屬花牌旁的當眼位置，可見吳孟達家人對周星馳十分重視。

另外，吳孟達家人透過公關發放新聞稿，以「黃金配角」形容吳孟達，並指家人對於至親離世，深切悲慟。達哥家人表示感謝各界的關心以及多位好友為喪事奔波。

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家人豁達面對流言

同時表示對於吳孟達以及家庭近日的一些不實報道，他們雖然感到不快，但秉承吳孟達豁達的人生態度，指那些流言毫無份量，已不值一提。

吳孟達喪禮今設靈，翌日早上舉行告別儀式，禮畢靈柩隨即移住柴灣歌連臣角火化，骨灰將隨家人返回馬來西亞，但達哥的敬業精神，將永遠存於大家的記憶中。在新聞稿末段，其家人以吳孟達生前之言「人最重要就是要開心！」結尾。

▲ 劉德華。（黃建輝 攝）

周星馳離開現場後，約在4時52分，曾與達哥合作多套電影的吳君如、劉德華亦先後到場。

劉德華未有接受現場傳媒訪問。至於吳君如稱與吳孟達合作無數作品：「與達哥拍過很多不同嘅電影，有三叔，又演過我爸爸、表哥，要講真係一日一夜都講唔晒。」

其中最深刻是合作《洪興十三妹》演兩父女，吳君如向達哥學猜枚：「他猜枚很在了得，甚麼枚都識猜，好記得一cut機，他就叫『猜喇！』好好笑。」她說當時很入戲，覺得達哥真的如自己爸爸一般。

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約在5時，田雞陪同吳孟達胞弟吳利達到接受傳媒訪問。吳利達說：「感謝各位傳媒咁多年對我哥哥愛護同關注，我以哥哥為榮，佢對家庭照顧，對父母嘅孝順，對兄弟關懷，好朋友個個都對佢讚不絕口，所以屋企人個個都以佢為榜樣，好多謝各位。」

另外表示據他所知，達哥與星爺的關係一直良好。

至於達哥的骨灰安放，吳利達表示吳孟達臨終前已表示希望骨灰安放於大馬：「是他的願望，去返馬來西亞那邊陪太太同仔女。」