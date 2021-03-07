【疫苗接種】45歲女士接種疫苗後出現過敏反應送院　目前情況穩定

▲ 一名女士接種疫苗後不適，需由救護車送院，送院時清醒。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情未止，今日（7日）新增16宗新冠肺炎確診個案，涉及5男11女，年齡10為至73歲，其中3宗為輸入個案，本地病例有13宗，當中5宗屬源頭不明，本港至今11,091宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午交代疫情最新進展。

2名女子今日（7日）中午在官涌體育館接種疫苗後報稱不適被送往伊利沙伯醫院。劉家獻指，其中一名45歲女病人接種疫苗後出現過敏反應，另一名則是66歲女士接種疫苗後出現心悸，2人已送往伊利沙伯醫院，目前情況穩定。由於她們剛被送入醫院，沒有更多資料提供，每晚當局會交代出現不良反應的病人。

▲ 醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（陳靜儀攝）

至於55歲女子接種新冠疫苗後急性中風不治，劉家獻指，該名女病人患有高血壓、高血脂、蛋白尿等，會定期到普通科門診覆診，目前仍在搜集詳細資料，交由專家委員分析。他又提到，其家人在病人入院和上病房時曾向醫護人員提及3月2日曾接種新冠疫苗，全程急救和治療均知病人已接種疫苗，已將案件轉交由死因裁判官處理，目前會與其家人商量，盡快進行解剖過程。

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記者：陳子謙