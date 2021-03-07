【拾金不昧】小五生街頭拾獲$30萬鈔票報警　失主一度拒領回︰我不缺錢

▲ 內地一名小五生在街頭拾獲逾30萬元現金，失主一度拒絕領回。

地上有金執，要做到拾金不昧絕非易事！內地遼寧省一名小學生日前補習完與媽媽回家途中，在街頭拾獲一個布袋，好奇之下一看，竟發現內藏26萬元人民幣（約31萬港元）鈔票，媽媽隨即報警處理，但警方找到失主後，對方竟冷淡稱「我不缺錢」，一度拒絕領回。

綜合內地傳媒報道，遼寧省瀋陽市一名就讀小五姓申的男童，日前上完補習班和媽媽一起回家，途中男童見到路邊欄杆掛著一個綠色大布袋，驚喊「有我上半身這麼大」，好奇之下爬上欄杆取下袋子，一看之下大喊：

媽媽！你快看，裡面全是錢！

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男童赫然發現內有多疊100元鈔票，媽媽也當場嚇傻，粗略估計起碼有20多萬，「這麽多錢，不是買房子的錢就是救命錢。」兩母子決定原地等待失主，並叫丈夫和哥哥來當保鑣，可是一家人苦等1個多小時後未見失主折返，只好報警處理。

巨款是房屋遷拆補償金

當地警方接報後，到場取走該大筆鈔票，點算後發現袋中現金多達26萬元人民幣（約31萬港元）。警方翻查閉路電視仍找不到線索，最後在鈔票上發現經手的銀行職員印章，經追查下，才成功找到該名男失主。

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豈料對方矢口否認丟失金錢，還聲稱自己「不缺錢」。警方其後聯絡其父母後得知，原來男子患有精神病，才會胡言亂語，原來這筆巨款是家中房屋遷拆的補償金。男子的父母最後領回26萬款項，向男童一家及警方表示感謝。

父母驕傲︰君子愛財取之有道

申姓男童因拾金不昧的表現，獲得學校表揚。雖然平日男童調皮、愛闖禍，但今次成了全校的好榜樣。男童父母驕傲地說：

雖然我們不是大富大貴，但對孩子的教育還是很用心的。我告訴兒子，不是我家的東西不能要也不能拿，一定要做到『君子愛財，取之有道』。孩子拾金不昧的表現，證明我們教育有方。

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責任編輯︰林綺玲