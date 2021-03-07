【ADHD】調查指大部分懷疑ADHD女患者不曾求助　專家建議市民如有懷疑應及早求醫

▲ 社企「Let’s Talk ADHD」及「活得妙成年關注協會」向18歲以上患有及懷疑患有ADHD的香港女性進行問卷調查（網上影片截圖）

專注力不足及過度活躍症 （ADHD）是一種常見的兒童行為障礙症狀，然而ADHD症狀可持續至成人，研究顯示約6成患者會將症狀持續至成人階段，惟外界卻只偏向照顧小朋友需要，即使是成人層面上亦關心男性多於女性。有團體日前就向18歲以上患有及懷疑患有ADHD的香港女性進行問卷調查，發現近7成ADHD女受訪者受病情困擾，另有高達9成8懷疑女患者沒有尋求治療。

37歲ADHD患者Jacqueline，小時候「扎扎跳」、「好論盡、好曳」、愛「發夢」，同時愛說話，有時自我控制能力低，因而經常被父母及師長指責，「周身郁，排唔定，比人罰企」，但因成績好的原故，以致一直被家人認為屬較情緒化，而非為ADHD患者。然而，直到近年任職社工，接觸到不少特殊有學習需要的青少年，加上6、7年前發覺自己或可能是ADHD患者，雖然上司及同事向她表示不要標籤自己，但最後接受評估後確認是ADHD患者。

社企「Let’s Talk ADHD」及「活得妙成年關注協會」日前主辦、專注力促進會協辦，就18歲以上患有及懷疑患有ADHD的香港女性進行問卷調查，調查於今年1月至2月期間進行，一共收到1176份問卷，當中包括115人屬ADHD確診個案；531人屬懷疑ADHD個案，有效問卷數目為646人。

調查結果顯示，在懷疑患者的個案中，高達97%的受訪者，表示沒有接受任何相關治療；近4成受訪者不知道提供治療的機構渠道及不清楚治療方法；另有各近兩成人士負擔不起醫療開支及不想食藥。調查結果亦顯示，逾9成受訪者認為現時針對女性ADHD患者的支援不足，有近8成受訪者認為社會缺乏認知教育，近6成受訪者認為政府資源協助不足。

另外，新冠肺炎疫情持續逾1年，調查亦有就疫情對ADHD患者的影響。調查結果顯示，在患者及懷疑患者中，有近7成人士認為注意力不集中、難以完成目標，有逾6成人士缺乏動力及出現健忘、延遲等情況，另有6成人士出現過度購物/使用互聯網/社交媒體。調查亦發現，有近一半受訪者認為，同事或上司最在疫情期間不能體諒他們的病徵，亦沒有提出支援。

ADHD專家、專注力促進會創辦人王玉珍表示，女性ADHD的徵狀比起男性患者難以察覺，同時女性患者可能會「收收埋埋」，因此或不知道自己患上。她建議，市民要做好自我教育，可參考相關網上資料，了解更多詳情；若對自己有所懷疑，應及早求醫，不要擔心診金昂貴而拒絕治療，指付出的成本或會更多。

王玉珍亦提到，不少患者在疫情期間或需要在家工作，政府應正視他們面對的壓力，並且應給予支援，認為可減社會負擔。

Jacqueline則指，社會對ADHD的認知與支援均不足，特別是成年ADHD患者；又指社會組織對ADHD患者的支援，如就業及情緒支援只去到29歲。她認為，若對自己有懷疑，理應及早求醫，不需擔心被標籤；亦認為政府應加強教育，增加社會對ADHD去的認識，以減少對患者的誤解。

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記者：曾卓鋒