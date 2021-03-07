【守望相助】陳積榮癌細胞擴散經濟陷困境　林盛斌偕女兒捐利市錢解燃眉之急

▲ 林盛斌助陳積榮解困。

現年37歲的前TVB藝員陳積榮（Jeff）在去年8月確診患上第四期肺癌的壞消息，陳積榮十分積極對抗癌魔，情况亦一度好轉。可是在今年初，癌細胞卻擴散，肺部腫瘤亦比之前擴大，身體狀况轉差。

因為每月的醫療費用龐大，陳積榮坦言現已沒足夠金錢支付醫藥費，表示經濟非常吃力，希望可以得到支援。他的好友孫慧雪近日已在個人社交媒體發文，為醫療費見底的陳積榮籌款。

【生命鬥士】陳積榮肺癌四期病況轉差 孫慧雪為好友籌醫藥費：一封利是錢都OK

▲ 陳積榮拍片講近況。（影片截圖）

陳積榮經濟陷困境

在今日（3月7日），陳積榮再拍片，片中所見他面容非常憔悴，表示每月要支付龐大的醫療費用，只是每月打針都要用5000至8000元，而且之前接獲免疫細胞治療花了50萬元

他在片中說：「加埋成日檢查，之前籌到嘅醫藥費都用得七七八八……可能之後要做化療，要用多7至80萬，財政壓力真係好大，其實我唔鍾意打攪人，但都無辦法。」

▲ （取自facebook）

林盛斌樂善好施

一向為善不甘後人的林盛斌（阿Bob），當知道Jeff病情惡化並難以承擔昂貴的醫藥費，希望大眾能伸出援手的消息後，阿Bob第一時間送暖，和3個女兒商量後決定捐出今年收到的部分利市錢，希望能減輕陳積榮在醫療及生活上的負擔。

阿Bob在個人社交平台寫道︰

我同幾個女決定，將今年收到部份嘅利是錢，捐贈俾陳積榮（Jeff）先生，希望呢一個小小嘅心意，可以減輕佢喺醫療經費同生活上嘅負擔，亦希望可以當作係佢喺抗癌路上，我哋對佢嘅小小支持！Jeff，雖然我同你唔算太認識，但係我好想同你講：『你真係好叻，好勇敢，好堅強，我好希望你可以打贏呢場仗，我哋一家人都衷心祝福你。』我喺度呼籲，你一個分享或鼓勵都可以俾Jeff多一份希望，感謝。

同場加映：孟希璘