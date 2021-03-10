【上車必睇】一折租置公屋800伙5月推售　消息：最平單位只售14萬元起

▲ 房委會擬5月推售800多伙租置公屋餘貨單位。（資料圖片）

公屋租置餘貨單位，據悉首批800多伙，5月隨房委會綠置居計劃接受申請。消息指，這批公屋分布於全港39條屋邨，以市值一五折至一八折出售，售價低至14萬至126萬元。這批單位將以「現樓」形式，按單位目前實際情況及狀況出售。據悉因應疫情及安排困難，房委會不提供「睇樓」安排。

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全港有39條屋邨列入「租者置其屋計劃」，涉及逾18萬個單位，租戶可「轉租為買」做業主，然而至今仍有4.1萬個單位未售。據了解，房委會考慮到社會對資助出售單位，有持續殷切需求；加上租置屋邨因業權混合，衍生維修和屋邨管理問題，決定加快出售租置計劃未售單位。

房委會現階段只推售已空置的回收單位，而不會推售租戶正在租住的單位。不過現住租戶，仍可以繼續透過現行租置計劃，將居住單位「轉租為買」。

今次是房委會首次推售租置公屋回收單位，未來將於每年居屋和綠置居銷售計劃，也會同時出售租置公屋餘貨。若有餘貨單位未能於銷售計劃售出，這批單位就會緊接在下一個銷售計劃繼續出售。

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轉售限制方而，售出單位起計首5年內，租置單位業主可將單位售回房委會。至於第3年起，業主可向房委會補價後，於公開市場出售單位，或透過第二市場轉售。另外房委會為租置單位業主提供安全網，若業主於單位賣出後5年內，家庭出現不可預見的困境，獲有關當局批准後，可申請把單位售回房委會後，回復租戶身分。

房委會將於推售兩次租置公屋餘貨後，就計劃作檢討。房委會將參考租置計劃餘貨的銷情後，考慮是否需要和適合將目標買家，擴展至其他類別如白表人士，但選樓優次可能會相對綠表人士低，以加快出售租置餘貨。

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記者：吳卓峰