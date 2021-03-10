  • 20°C
香港時間 : 2021310日 (三) 12:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上車必睇】一折租置公屋800伙5月推售　消息：最平單位只售14萬元起

社會 11:24 2021/03/10

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

房委會擬5月推售800多伙租置公屋餘貨單位。（資料圖片）

公屋租置餘貨單位，據悉首批800多伙，5月隨房委會綠置居計劃接受申請。消息指，這批公屋分布於全港39條屋邨，以市值一五折至一八折出售，售價低至14萬至126萬元。這批單位將以「現樓」形式，按單位目前實際情況及狀況出售。據悉因應疫情及安排困難，房委會不提供「睇樓」安排。

租置公屋平靚正，即睇選址：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

全港有39條屋邨列入「租者置其屋計劃」，涉及逾18萬個單位，租戶可「轉租為買」做業主，然而至今仍有4.1萬個單位未售。據了解，房委會考慮到社會對資助出售單位，有持續殷切需求；加上租置屋邨因業權混合，衍生維修和屋邨管理問題，決定加快出售租置計劃未售單位。

房委會現階段只推售已空置的回收單位，而不會推售租戶正在租住的單位。不過現住租戶，仍可以繼續透過現行租置計劃，將居住單位「轉租為買」。

今次是房委會首次推售租置公屋回收單位，未來將於每年居屋和綠置居銷售計劃，也會同時出售租置公屋餘貨。若有餘貨單位未能於銷售計劃售出，這批單位就會緊接在下一個銷售計劃繼續出售。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

轉售限制方而，售出單位起計首5年內，租置單位業主可將單位售回房委會。至於第3年起，業主可向房委會補價後，於公開市場出售單位，或透過第二市場轉售。另外房委會為租置單位業主提供安全網，若業主於單位賣出後5年內，家庭出現不可預見的困境，獲有關當局批准後，可申請把單位售回房委會後，回復租戶身分。

房委會將於推售兩次租置公屋餘貨後，就計劃作檢討。房委會將參考租置計劃餘貨的銷情後，考慮是否需要和適合將目標買家，擴展至其他類別如白表人士，但選樓優次可能會相對綠表人士低，以加快出售租置餘貨。

    點擊圖片放大
    +15
    +14

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

相關文章

【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
今日 11:25
【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
綠置居 房委會 公屋

最高瀏覽

【明星豪宅】為金燕玲租住清水灣豪宅養病　蘇施黃2500呎大屋曝光【有片】
13:02 2021/03/09
【明星豪宅】為金燕玲租住清水灣豪宅養病　蘇施黃2500呎大屋曝光【有片】
【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務
18:28 2021/03/02
【育兒心得】6孩港媽全職湊仔兼做生意　朝7晚11陪讀陪玩做家務
【悲慘遭遇】父親付不起手術費醫生拒絕縫合傷口　3歲女童被趕出醫院失救慘死
18:13 2021/03/08
【悲慘遭遇】父親付不起手術費醫生拒絕縫合傷口　3歲女童被趕出醫院失救慘死