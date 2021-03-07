【選舉制度】林大輝引述韓正：國家不容反中亂港分子破壞香港

▲ 林大輝認為，香港有國家做後盾，香港一定做得到长期繁榮安定。（商台圖片）

主管港澳事務的副總理韓正昨日在北京接見港澳政協委員，向委員解釋中央政府完善香港選舉制度的必要性、重要性和基本原則。全國政協委員林大輝引述韓正指，國家是不能容忍反中亂港分子，通過選舉平台和勾结外國勢去破壞香港繁榮安定，挑戰憲法和基本法，危害國家安全和損害國主權。

林大輝表示，十分同認同韓正所説，認為香港有國家做後盾，香港一定做得到长期繁榮安定。他續引述韓正指，全国政協委員是愛國愛港的中堅力量，希望他們在完善選舉制度一事上，多向市民解讀，宣傳和支持。林大輝表示，全力支持韓正對委員的要求，包括持港府防疫抗疫、為特區出謀劃策解決經濟民生的深層次矛盾，以及積極宣傳兩會精神，加快粵港澳大灣區發展，鼓勵年青一代投身民族復興事業。

林大輝日前接受電台訪問時，被問到立法會組成如重新加入選委會，是否倒退時，他認為，不能如此形容，認為最重要是能否幫助政府施政，能否有效地選出愛國者。他透露，人大會議副委員長王晨日前在人大開幕時，發表有關修改本港選舉制度的內容，正是港澳辦主任夏寶龍在前一晚與他們對話的內容。

林大輝稱，目前仍未有選委會如何改動等細節，因為未有已表决的方案。至於如何判斷愛國者，林大輝認為，可根據是否尊重國家、是否擁護《基本法》等條件分辨。

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責任編輯：林曉君