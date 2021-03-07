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【科興疫苗】2名患長期病患長者接種科興疫苗後不適　留醫深切治療部情況危殆

社會 18:40 2021/03/07

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衞生署公布，截至今日（7日）下午6時的過去24小時，共接獲醫管局呈報兩宗需轉介深切治療部的報告，懷疑涉及與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件。

根據醫管局提供的資料，首宗個案涉及一名80歲男子，本身患有糖尿病、頸動脈粥樣硬化、高血壓及曾中風，他在3月6日感到胸痛，於明愛醫院急症室求醫。病人對治療反應欠佳，同晚轉送深切治療部接受進一步治療，初步診斷為急性冠狀動脈綜合症，現時情況危殆。根據資料，他曾於3月1日在元朗天暉路體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。

另一宗個案涉及一名72歲女子，本身患有糖尿病、高血脂、高血壓及甲狀腺功能不足。她曾於3月6日在將軍澳體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，其後感到身體虛弱，並停用了兩劑量的胰島素。她今早被家人發現情況轉差，被送往威爾斯親王醫院留醫，其後發現有嚴重糖尿病酮症酸中毒，並轉送深切治療部接受進一步治療，現時情況危殆。

衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫管局，正就該兩宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估。衞生署會盡快將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，並會適時發布評估結果。

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記者：陳子謙

 

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