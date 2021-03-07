【達哥喪禮】吳孟達骨灰將安放馬來西亞　胞弟證星爺達哥關係：一路好friend 　

▲ 吳孟達骨灰將安放在馬來西亞。

資深演藝人吳孟達於2月27日不敵癌魔逝世，今天（3月7日）於紅磡世界殯儀館設靈，以基督教形式進行安息禮拜。

約在5時，田雞陪同吳孟達胞弟吳利達到接受傳媒訪問。吳利達說：「感謝各位傳媒咁多年對我哥哥愛護同關注，我以哥哥為榮，佢對家庭照顧，對父母嘅孝順，對兄弟關懷，好朋友個個都對佢讚不絕口，所以屋企人個個都以佢為榜樣，好多謝各位。」

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▲ 吳利達在田啟文陪伴下見傳媒。

吳利達稱媽媽今日沒有到場，而達哥的仔女亦未到齊，田啟文補充說：「因為隔離的問題，亦到有些因為在海外。」

另外，吳利達表示據其所知，達哥與星爺的關係一直良好：「星爺同達哥一路好friend，我哥哥有講過，他話同星爺一路好friend，各位我所知係咁多。」

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對有吳孟達遺產分配不實的報道，吳利達說：「其實哥哥一早分配好晒。」

至於當日達哥彌留時，吳母有到醫院，吳利達說：「最後一日有去睇他，其實我一路有問過他幾次，帶媽咪來睇你好不好？他就話不好，因為不想媽咪見到傷心」吳利達不禁哽咽說：「但最後一日，醫院通知我們時，都沒辦法喇，一定要帶媽咪去見一見他，如果見不到媽咪最後一面，對他來說說是個遺憾。」

至於達哥的骨灰安放，吳利達表示吳孟達臨終前已表示希望骨灰安放於大馬：「是他的願望，去返馬來西亞那邊陪太太同仔女。」

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此外，曾與達哥合作的好友劉德華、吳君如、甄懋強、鄧英敏、太保（張嘉年）、杜琪峯等，亦有到場送最後一程。

另外，大會讓傳媒進內躹躬和拍照，當時現任太太侯珊燕避席，只有達哥的兒子吳韋侖，前妻的孖女吳凱欣和吳凱兒，二弟吳利達和三弟鴻達，以及達哥的孫兒孫女。