  • 20°C
香港時間 : 2021307日 (週日) 20:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【達哥喪禮】吳孟達骨灰將安放馬來西亞　胞弟證星爺達哥關係：一路好friend 　

娛樂 19:01 2021/03/07

分享：

熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

吳孟達骨灰將安放在馬來西亞。

資深演藝人吳孟達於2月27日不敵癌魔逝世，今天（3月7日）於紅磡世界殯儀館設靈，以基督教形式進行安息禮拜。

約在5時，田雞陪同吳孟達胞弟吳利達到接受傳媒訪問。吳利達說：「感謝各位傳媒咁多年對我哥哥愛護同關注，我以哥哥為榮，佢對家庭照顧，對父母嘅孝順，對兄弟關懷，好朋友個個都對佢讚不絕口，所以屋企人個個都以佢為榜樣，好多謝各位。」

【達哥喪禮】周星馳現身送吳孟達最後一程　星爺靈堂逗留約9分鐘離去

吳利達在田啟文陪伴下見傳媒。

吳利達稱媽媽今日沒有到場，而達哥的仔女亦未到齊，田啟文補充說：「因為隔離的問題，亦到有些因為在海外。」

另外，吳利達表示據其所知，達哥與星爺的關係一直良好：「星爺同達哥一路好friend，我哥哥有講過，他話同星爺一路好friend，各位我所知係咁多。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

對有吳孟達遺產分配不實的報道，吳利達說：「其實哥哥一早分配好晒。」

至於當日達哥彌留時，吳母有到醫院，吳利達說：「最後一日有去睇他，其實我一路有問過他幾次，帶媽咪來睇你好不好？他就話不好，因為不想媽咪見到傷心」吳利達不禁哽咽說：「但最後一日，醫院通知我們時，都沒辦法喇，一定要帶媽咪去見一見他，如果見不到媽咪最後一面，對他來說說是個遺憾。」

至於達哥的骨灰安放，吳利達表示吳孟達臨終前已表示希望骨灰安放於大馬：「是他的願望，去返馬來西亞那邊陪太太同仔女。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

此外，曾與達哥合作的好友劉德華、吳君如、甄懋強、鄧英敏、太保（張嘉年）、杜琪峯等，亦有到場送最後一程。

另外，大會讓傳媒進內躹躬和拍照，當時現任太太侯珊燕避席，只有達哥的兒子吳韋侖，前妻的孖女吳凱欣和吳凱兒，二弟吳利達和三弟鴻達，以及達哥的孫兒孫女。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【達哥喪禮】吳孟達基督教形式進行安息禮　周星馳周潤發劉德華等送花牌
今日 15:07
【達哥喪禮】吳孟達基督教形式進行安息禮　周星馳周潤發劉德華等送花牌
【達哥喪禮】周星馳現身送吳孟達最後一程　星爺靈堂逗留約9分鐘離去
今日 16:32
【達哥喪禮】周星馳現身送吳孟達最後一程　星爺靈堂逗留約9分鐘離去
【娛圈秘聞】苑瓊丹揭港星在內地發展情況　讚徐少強+達哥為香港藝人保聲譽
今日 13:51
【娛圈秘聞】苑瓊丹揭港星在內地發展情況　讚徐少強+達哥為香港藝人保聲譽
吳孟達 周星馳 娛樂人物職業 演員 家庭關係 爸媽心聲 電影 電視劇

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶