韓正昨晤林鄭　促把疫情防控作為當前中心任務

▲ 韓正昨在北京釣魚台國賓館，會見特首林鄭月娥。（新華社圖片）

主管港澳事務的國務院副總理韓正，昨日在北京釣魚台國賓館，分別會見了香港行政長官林鄭月娥、澳門行政長官賀一誠。 韓正促港府繼續把疫情防控作為當前中心任務，並認真落實完善選舉制度的相關工作。

韓正充分肯定了香港、澳門過去一年在防控疫情、紓解民困、恢復經濟方面所做的工作。他表示，希望香港政府繼續把疫情防控作為當前中心任務，在有效防控疫情的前提下，統籌做好經濟社會各方面的工作；要認真落實好接下來全國人大作出的關於完善香港選舉制度的決定，以及全國人大常委會對香港《基本法》兩個附件進行的修改，做好香港本地立法相關工作，確保香港一國兩制實踐始終沿著正確方向前進。

▲ 韓正昨在北京釣魚台國賓館，會見澳門特首賀一誠。（新華社圖片）

至於澳門，韓正希望，澳門政府再接再厲，做好常態化疫情防控；要進一步完善維護國家安全的法律制度和執行機制，組織做好澳門第七屆立法會選舉工作；抓住中央支援建設橫琴粵澳深度合作區的機遇，積極推動經濟適度多元發展，在助力國家構建新發展格局中發揮積極作用。

林鄭月娥、賀一誠對中央政府對香港、澳門發展的大力支持表示感謝，表示將按照中央要求，積極作為，履職盡責，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

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責任編輯：林曉君