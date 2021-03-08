學生頻頻傾偈出位非存心作對　正向教育消除誤解助老師反思教學法

▲ 中聖書院多名教師分享過去3年半推動正向教育的經驗，著重培養學生24個正向品格強項。（林宇翔攝）

學童壓力問題備受關注，加上社會環境及疫情添壓，有中學過去3年半在校內推行「正向教育」，在課室內外設計正向學習經歷，培養學生的能力感，以助發掘潛能。

由初中語文科先行，有兼任中一班主任的英文科教師初執教鞭，先受惠正向教育，在培訓中了解到中一新生的好奇心和適應困難，從而反思教學法，改為與學生共商合適的默書字數，逐步增強學生自信，並化解過去以為學生「存心作對」的誤解。

中一生傾偈、走出位情況頻頻發生 初執教鞭以為學生存心作對

學界近年提倡正向教育，深水埗直資學校中聖書院自2017起參加「賽馬會『正正得正』教育計劃」，安排部分教師參加中文大學提供的培訓，再設計課室內外的正向學習經歷，由初中的中、英文科開始推行，再逐步滲透其他科目及年級。

至今有約7、8年教學經驗的英文科教師黃溢聰憶述，他初執教鞭3、4年時兼任中一班主任，曾採取傳統的「先管後教」課室管理方法，但發現不奏效。

黃溢聰說，當時留意到不少中一生經常在班上傾偈及「走出位」，曾以為學生與他「存心作對」，但他其後透過參加「關顧式課室經營（RCM）」課程，明白到中一新生初到校園環境及新同學充滿好奇心，他承認以往忽略了學生的社交需要，「現時多咗份明白，我覺得要變嘅唔係學生，而係我自己去改變課堂設計」，他遂利用學生喜歡討論的特性，增加小組討論環節。

黃溢聰亦理解到學生走出位，原來是對他手上的教具感好奇，他遂調整說話方式，不再是單純指令學生返回座位，而是先對學生的好奇心這品格強項，予以肯定和尊重，說︰「我知道呢位同學對於我拎住乜嘢好好奇，不如你先發揮自制能力、坐低先，我一陣就會揭曉喇。」

中聖書院推行正向教育情況

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「正向教育改變了我」 反思設定門檻太高、多想學生需要

黃溢聰亦有調整教學策略，在任教中一生初時，試過全班只有2、3人能夠完成默書，曾以為學生是出於懶惰，但他其後破天荒在課堂上跟學生討論每次默書應該默寫多少個生字，「幾年前對我嚟講係無可能，我覺得你要默20個字就20個字，但過程中了解到許多同學以往小學學習英文方法不適合，以致英文水平未達中一應有水平」，故將每周默寫20個生字的要求，減少至分攤每日默5個生字，一周過後，起碼有半班學生「5個啱3個」，他其後便可集中精神教餘下能力較弱的「0分學生」，他說：

我覺得正向教育改變咗我，多咗諗學生需要，反思到其實唔係學生做唔到，而係我自己一開始設定門檻太高。

批改作文 不着眼錯處先讚賞

中文科教師謝騰則指，中文作文經常令學生感頭痛，傳統教學設計是一開始便叫學生一口氣作600字，他的教學設計則強調同理心，讓學生先透過口頭描述，甚或透過畫畫等其他媒界表達，以照顧文字表達能力較弱的學生，先培養學生的能力感，其投入感及參與度亦會提升，繼而造成良性循環。此外，他在批改作文、給予評語時，亦不再着眼在錯處，而是先讚賞學生寫得好的地方，例如列舉學生運用得宜的5個形容詞等。

副校長羅瑞蘭表示，該校早年積極推廣關愛校園，而關愛與正向不同之處，後者更着重提供能夠滿足學生成長發展需要的環境，學生便可以發揮學業以至24個品格強項等各方面的能力。

校長陳惠華冀在動盪社會環境下，透過正向教育讓學生聚焦成長，去年底將中一新生家長晚會改為網上舉行，過程中加強培訓好奇心品格強項，詳情即看：【下一頁】

中大與香港賽馬會慈善信託基金於2017年合作推出「賽馬會『正正得正』教育計劃」，有7間合作中小學、2間資源學校及逾30間結盟學校。

計劃在疫情下延長半年，延長至3年半，剛於上月結束。計劃日前推出網上「正向教育課程」，展示合作學校推動正向教育的方法，供教育工作者及有興趣人士於中大網上平台報名，費用全免，完成25小時課程可獲中大頒發出席證書。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅