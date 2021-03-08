新生家長晚會主辦權交學生　中學推正向教育裝備學生打逆境波

▲ 學校將每年10月舉辦的中一新生家長晚會主辦權交給學生，讓學生統籌與家長進行的遊戲及活動內容。（受訪者提供）

為裝備學生在動盪環境下「打逆境波」，推動正向教育，中聖書院去年底改以網上形式，舉辦中一新生家長晚會。為加強互動，校方特意安排學生及家長在晚會上，面對鏡頭即場拆開小禮物，以加強與學生的連繫。

中聖書院副校長羅瑞蘭表示，學校自2017年參加賽馬會「正正得正」教育計劃，將每年10月中一新生家長晚會主辦權交給學生，由學生邀請家長及統籌遊戲活動等，即使面對疫情，仍堅持網上舉辦。

網上建立關係脆弱 停課日子長易失焦

身兼學生發展主任的中文科教師謝騰指，學生戴上口罩、減少與他人聯繫，網絡上建立的關係太脆弱，可能一個「斷綫」便會失去聯絡，「窩得喺屋企愈耐，佢嘅人際關係、正向建立，便會失去焦點」，因此校方按照學生成長需要設計，預備了12份小禮物，先讓學生拿回家送給家長，留待面對鏡頭時即場拆禮物。

作為中一班主任的黃溢聰說，能夠跟學生參與感覺充滿驚喜，「學生同家長一齊拆禮物時一齊笑，嗰種感覺好溫馨，打開禮物包發掘背後意義，又食又睇嘅畫面好精采。」

該校教師參加中大提供的正向教育培訓後，由初中語文科開始調整教學策略，詳情即看：【下一頁】

▲ 校長陳惠華形容時下社會環境動盪、尤如一場逆境波，冀正向教育能為學生提供平靜的學習環境。（林宇翔攝）

社會動盪學生思考何去何從 談分數再無說服力

謝騰說，社運及疫情衝擊下，學生要面對「何去何從」的問題，直言對於應屆以至未來一兩屆文憑試考生而言，再談成績分數的實質意義不大、再無說服力，故希望幫助學生在學校群體，與同學、老師之間建立正面的連繫感，從而建立正面人生意義、自身發展優勢，甚或成為Slash（斜槓族），也可以有更好的出路。

校長陳惠華亦說︰「香港社會環境及疫情之下，對學生而言環境動盪，外在環境打緊逆境波，期望中聖書院行正向教育，讓學生有稍為平靜嘅學習環境，可以聚焦成長同學習，幫助面對未來嘅挑戰。」

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記者：馮琪雅