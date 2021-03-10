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【上車必睇】綠置居鑽石山啟鑽苑5月推售　消息：樓王售385萬元可間三房

社會 10:55 2021/03/10

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鑽石山公營房屋發展區，建7座樓宇，當中3座綠置居將於5月推售。（資料圖片）

綠置居鑽石山啟鑽苑2,112伙單位，消息稱房委會擬5月接受申請，以市值五折出售，售價118萬至385萬元。據了解，屋苑單位面積由184平方呎至481平方呎不等，平均呎價只需7,390元。預計最快7月攪珠，9月揀樓。

即睇啟鑽苑大單位建築圖則：

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前大磡村地皮正在興建約7座公營房屋，當中包括2座居屋（即啟翔苑）；餘下5座是公屋啟鑽苑，當中3座以綠置居形式推售。推售的全部單位有2,112伙，預計2024年第一季入伙，以典型公屋標準出售，不會提升配套設計。

屋苑鄰近港鐵鑽石山站，西面是已接近完工的兩座出租公屋；東面是啟翔苑。3座綠置居也建39層。屋苑另設零售設施、地庫停車場及上落客貨處，以及幼稚園、屋苑管理處等附屬設施。

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啟鑽苑位於港鐵鑽石山站附近，路程只需一兩分鐘，即達兩綫匯聚（觀塘綫及屯馬綫）的轉車站。屋苑附近亦有大型商場，有大量食肆、零售店、超市及戲院等，可滿足日常所需。景點方面，屋苑鄰近擬建活水公園、志蓮淨苑等。

房委會5月推售前，資助房屋小組將開會討論平均售價及銷售安排，之後對外公布。

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記者：吳卓峰

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