【新冠疫苗】今日約8100人接種科興疫苗　前日3人打針後現不適送院毋須留醫

▲ 前日再有3人接種科興疫苗後現不適送院毋須留醫，其中一人在中央圖書館接種中心打針。(經濟日報資料圖片)。

港府今(7日)指，新冠疫苗接種計劃自上月26日正式展開起，截至今日下午8時的過去24小時，約有8,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中約7,100人在8間社區疫苗接種中心接種，而約1,000人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。而今日8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率達82.3%。目前累計約9.3萬人已接種了第一劑疫苗，其中約9.18萬人接種了科興疫苗，約1,200人接種了復必泰疫苗。

另，當局在上周六共收到3宗接種疫苗後的送院個案，包括：

中央圖書館社區疫苗接種中心

一名53歲女子到中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩及出現血壓高。她於下午 7 時 13 分被送往律敦治醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

將軍澳體育館社區疫苗接種中心

一名 46 歲女子到將軍澳體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩及出現皮疹。她於下午 7 時 20 分被送往將軍澳醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

林士德體育館社區疫苗接種中心

一名87歲老婦到林士德體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩及發抖。她於下午 11 時 22 分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：楊玉珠