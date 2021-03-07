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【新冠疫苗】今日約8100人接種科興疫苗　前日3人打針後現不適送院毋須留醫

社會 23:33 2021/03/07

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前日再有3人接種科興疫苗後現不適送院毋須留醫，其中一人在中央圖書館接種中心打針。(經濟日報資料圖片)。

港府今(7日)指，新冠疫苗接種計劃自上月26日正式展開起，截至今日下午8時的過去24小時，約有8,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中約7,100人在8間社區疫苗接種中心接種，而約1,000人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。而今日8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率達82.3%。目前累計約9.3萬人已接種了第一劑疫苗，其中約9.18萬人接種了科興疫苗，約1,200人接種了復必泰疫苗。

另，當局在上周六共收到3宗接種疫苗後的送院個案，包括：

中央圖書館社區疫苗接種中心
一名53歲女子到中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩及出現血壓高。她於下午 7 時 13 分被送往律敦治醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

將軍澳體育館社區疫苗接種中心
一名 46 歲女子到將軍澳體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩及出現皮疹。她於下午 7 時 20 分被送往將軍澳醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

林士德體育館社區疫苗接種中心
一名87歲老婦到林士德體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩及發抖。她於下午 11 時 22 分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

 

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責任編輯：楊玉珠

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