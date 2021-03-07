【科興疫苗】患翁接種疫苗後5日現急性冠狀動脈綜合症　心臟科醫生指不排除與疫苗有間接關係

▲ 衞生署今日接獲多2宗接種科興疫苗後出現嚴重的異常事件。（資料圖片）

本港再多2人接種科興疫苗後出現嚴重不良事件，涉及一名8旬翁患糖尿病及頸動脈粥樣硬化等癥病，上周一接種疫苗後，昨日(6日)出現急性冠狀動脈綜合症；另一名7旬嫗昨日接種後感虛弱，自行停用兩劑胰島素，今日現嚴重糖尿病酮症酸中毒，現時二人均危殆。詳情請見【下一頁】

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，連同日前一名5旬婦接種科興疫苗後中風不治的個案，明日已會就相關3宗個案召開專家委員會討論。

心臟科專科醫生李麗芬稱，病人血管內的粥樣斑塊如爆裂，會令血管出現梗塞，致急性冠狀動脈綜合症，而情緒及運動均可誘發此症，可由幾小時到1日，最多數日內會出現，相信與接種疫苗直接關係不大，惟因應兩事相隔時間短，亦未可排除間接關係，須進一步分析背景發病數據。對於先後已有病人接種後誘發心臟病，她稱會建議自己病人先停接種，待專家委員會開會後再作決定。

香港肥胖醫學會會長周振中推斷，涉事的7旬嫗屬二型糖尿病患者，極少二型糖尿病患停用胰島素後或有感染，會出現嚴重糖尿病酮症酸中毒，未能證與接種疫苗有因果關係；又稱糖尿病患者接種疫苗後，都會有少少感染或感到虛弱情況，患者多懂得自行減藥調節，但並非停藥。

他續指，接種新冠疫苗是把「雙刃刀」，已知糖尿病患感染新冠肺炎後嚴重性高、最需保護，惟因患者體內有長期炎症等，接種疫苗後副作用亦較高，須自行評估作決定，如過去3至6個月病情亦是穩定，則使多長期病，仍宜接種疫苗。

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記者：陳正怡