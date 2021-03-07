  • 19°C
香港時間 : 2021308日 (週一) 00:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科興疫苗】患翁接種疫苗後5日現急性冠狀動脈綜合症　心臟科醫生指不排除與疫苗有間接關係

社會 23:33 2021/03/07

分享：

熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

衞生署今日接獲多2宗接種科興疫苗後出現嚴重的異常事件。（資料圖片）

本港再多2人接種科興疫苗後出現嚴重不良事件，涉及一名8旬翁患糖尿病及頸動脈粥樣硬化等癥病，上周一接種疫苗後，昨日(6日)出現急性冠狀動脈綜合症；另一名7旬嫗昨日接種後感虛弱，自行停用兩劑胰島素，今日現嚴重糖尿病酮症酸中毒，現時二人均危殆。詳情請見【下一頁

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，連同日前一名5旬婦接種科興疫苗後中風不治的個案，明日已會就相關3宗個案召開專家委員會討論。

心臟科專科醫生李麗芬稱，病人血管內的粥樣斑塊如爆裂，會令血管出現梗塞，致急性冠狀動脈綜合症，而情緒及運動均可誘發此症，可由幾小時到1日，最多數日內會出現，相信與接種疫苗直接關係不大，惟因應兩事相隔時間短，亦未可排除間接關係，須進一步分析背景發病數據。對於先後已有病人接種後誘發心臟病，她稱會建議自己病人先停接種，待專家委員會開會後再作決定。

香港肥胖醫學會會長周振中推斷，涉事的7旬嫗屬二型糖尿病患者，極少二型糖尿病患停用胰島素後或有感染，會出現嚴重糖尿病酮症酸中毒，未能證與接種疫苗有因果關係；又稱糖尿病患者接種疫苗後，都會有少少感染或感到虛弱情況，患者多懂得自行減藥調節，但並非停藥。

他續指，接種新冠疫苗是把「雙刃刀」，已知糖尿病患感染新冠肺炎後嚴重性高、最需保護，惟因患者體內有長期炎症等，接種疫苗後副作用亦較高，須自行評估作決定，如過去3至6個月病情亦是穩定，則使多長期病，仍宜接種疫苗。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

 

長期病 副作用 心臟病 疫苗 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶