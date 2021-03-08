【全線結業】UA戲院宣告全線結業　院方：心痛及難過的決定

UA Cinemas（娛藝院線）今天（3月8日）於戲院門外貼出告示，宣告將全線院線結業。UA Cinemas的網站及Apps已停止運作，而網上亦早傳出UA員工於昨天（3月7日）起被通知今天不用返回院線且直接到總公司。

在今天UA Cinemas（娛藝院線）宣告全線結業。

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UA戲院的告示全文如下：

告別了，UA戲院！

紀愛華（Ira Kaye）先生於1985年在香港成立了UA戲院，三十六年來，UA陪伴著大家一同成長，走過不同的人生階段，度過了無數光影時刻，成為大家生活的一部份。

UA數十年來一直用心經營戲院業務，致力提供最優質和專業的戲院服務，竭誠地為顧客帶來極致的觀影娛樂。可惜，由於疫情及長期的經營壓力，UA遺憾地宣布於即日起（2021年3月8日）全線結業，特此向長期支持UA的顧客鄭重致歉。

這絕對是一個痛心及艱難的決定，我們衷心感謝每一位UA的顧客、同事和合作夥伴過去的鼓勵和支持。

珍重。

2021年3月8日