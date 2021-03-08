【UA結業】UA戲院屢創先河在港開IMAX影院　開業36年成影迷集體回憶　

▲ UA Cinemas（娛藝院線）宣告將全線院線結業。

於1985年在香港營運的UA Cinemas（娛藝院線）在今天（3月8日）起全線結業，結束36年業務，並已啟動清盤程序。

UA Cinemas是不少港人的集體回憶，一如UA的告示所言：「紀愛華（Ira Kaye）先生於1985年在香港成立了UA戲院，三十六年來，UA陪伴著大家一同成長，走過不同的人生階段，度過了無數光影時刻，成為大家生活的一部份。」

當年UA Cinemas可說屢次領先同業，改寫香港戲院經營模式。UA Cinemas在香港的首間戲院為1985年在沙田新城市廣場開設的「UA6」，成為香港首個引入美式迷你戲院模式的影院。

【全線結業】UA戲院宣告全線結業 院方：心痛及難過的決定

▲ UA引用IMAX技術戲院。（經濟日報圖片）

引入IMAX巨幕戲院

UA第一間戲院是位於沙田新城市廣場的UA6戲院，在1985年2月開業，以「美式生活由此起」作號召，當年開業上映的6套電影為《福星高照》、《再見七日情》、《木棉袈裟》、《未來戰士》、《森林女王》及《粉紅色殺人夜》。

其後，UA Cinemas設立電話購票及網上購票，2001年引入私人貴賓式影廳，即是當時UA太古城VIP影廳Director's Club。在2007年更將IMAX巨幕技術引進香港，在MegaBox開設香港首間備IMAX巨幕的戲院。一度是香港最大規模的院線之一。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

可是近年傳出UA Cinemas出現財務危機，在疫情爆發封院打擊下，UA Cinemas早於去年8月已分別被淘大商場及時代廣場追收逾百萬租金。

至於旗下K11 Art House由籌備至開業花近5年時間，本來雄心壯志，可是開業不久遇上社會運動及疫情封院，結果於今年2月28日結業，改由洲立MCL院線（MCL）接手。

UA Cinemas在香港戲院最後共有7間戲院，包括UA MegaBox、時代、UA Cine Moko、青衣城、淘大、大埔超級城及東薈城。

同場加映：郭富城訪問