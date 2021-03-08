【確診大廈】再多9處納入強制檢測公告　包括太古城海星閣等【附名單】

▲ 太古太古城道10號太古城星輝臺海星閣。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情未止，昨日（7日）新增16宗新冠肺炎確診個案，涉及5男11女，年齡10為至73歲，其中3宗為輸入個案，本地病例有13宗，當中5宗屬源頭不明，本港至11,091宗確診個案。詳情即看：【下一頁】

強制檢測的途徑，即看：

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納入強制檢測名單:

新增一宗或以上確診個案

香港太古太古城道10號太古城星輝臺海星閣

香港九龍深水埗大南街256-258號

香港新界葵涌華景山路3號海峰花園第1座

香港新界馬鞍山錦英路9號錦英苑錦義閣

香港九龍深水埗欽州街1-9號／通州街302A-C及304號昌遠大廈

香港中西區麥當勞道33號聖保羅男女中學莊邱碧雲太夫人舍堂

出現一宗或以上確診個案的工作場所

合約編號 3801 - 現有機場島的旅客捷運系統及行李處理系統隧道工程

有學生確診

香港中西區般咸道67-69號聖保羅書院

香港中西區麥當勞道33號聖保羅男女中學

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記者：陳子謙