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【確診大廈】再多9處納入強制檢測公告　包括太古城海星閣等【附名單】

社會 10:05 2021/03/08

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熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

太古太古城道10號太古城星輝臺海星閣。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情未止，昨日（7日）新增16宗新冠肺炎確診個案，涉及5男11女，年齡10為至73歲，其中3宗為輸入個案，本地病例有13宗，當中5宗屬源頭不明，本港至11,091宗確診個案。詳情即看：【下一頁】

強制檢測的途徑，即看：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

納入強制檢測名單:

新增一宗或以上確診個案

  • 香港太古太古城道10號太古城星輝臺海星閣
  • 香港九龍深水埗大南街256-258號
  • 香港新界葵涌華景山路3號海峰花園第1座
  • 香港新界馬鞍山錦英路9號錦英苑錦義閣
  • 香港九龍深水埗欽州街1-9號／通州街302A-C及304號昌遠大廈
  • 香港中西區麥當勞道33號聖保羅男女中學莊邱碧雲太夫人舍堂

出現一宗或以上確診個案的工作場所

  • 合約編號 3801 - 現有機場島的旅客捷運系統及行李處理系統隧道工程

有學生確診

  • 香港中西區般咸道67-69號聖保羅書院
  • 香港中西區麥當勞道33號聖保羅男女中學

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

 

 

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