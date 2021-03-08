【疫苗接種】政府自上周六起未有公布預約數字　政府：接種率更好反映實況

▲ 政府自上月26日展開疫苗接種計劃。（資料圖片）

政府自上月26日展開疫苗接種計劃，每日均會公布預約接種疫苗的數字，惟自上周六（6日）起未有透露相關數字，只交代接種人數和整體接種率。公務員事務局回覆查詢時解釋，現時很多市民會預約在私家醫生和診所接種疫苗，預約數字並不能在網上預約系統反映。為免令公眾誤會每日新聞發佈所指的預約和累計預約數字，是指所有接種途徑的預約數字，會以接種比率代之，以更好反映確實情況。

局方指，截至上周六（6日）下午8時的過去24小時，約4,100名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗；同一時間，約4,600名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

在整體接種率方面，局方表示，3月1日至3日在5間社區疫苗接種中心預約接種科興疫苗的整體接種率由92%至100%不等，而3月4日和5日則約86%；而3月6日及7日的整體接種率分別達89%和82.3%。

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記者：陳子謙