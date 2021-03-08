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【新冠肺炎】48歲星光行潮庭樓面發冷2天仍帶病上班　一文看清確診者行蹤

健康 10:39 2021/03/08

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一名48歲尖沙咀星光行潮庭樓面初步確診

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（7日）新增16宗新冠肺炎確診個案，其中3宗為輸入個案，本地病例有13宗，當中5宗屬源頭不明，本港至今11,091宗確診個案。一名初步確診48歲確診的男子為尖沙咀星光行「潮庭」酒家樓面職員，發冷2日仍帶病上班。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增3間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的3間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

  • 九龍塘　九龍仔業主會（27/02/2021 #11087）
  • 九龍城　香港飛行總會餐廳（28/02/2021 #11087）
  • 灣仔　利舞臺廣場　翠亨邨（01/03/2021 #11087）

個案編號11087的確診者為73歲退休女士，居於葵涌華景山路海峰花園1座，3月1日出現病徵，曾向中醫求診，3月5日到社區檢測留樣本後初步陽性。她在潛伏期或傳染期曾去過利舞台廣場的翠亨邨﹑九龍城馬頭涌宋皇臺道飛行總會﹑九龍仔業主會﹑葵涌華景山莊百分百餐廳﹑圓方正斗粥麵專家及又一城Cova。

另外，一名32歲確診男程式員，住深水埗大南街258號，在加拿分道2號4樓「UNDONE LAB」上班，3月1日最後上班，若病人確診，公司約30名同事需強制檢測。他在潛伏期曾去過深水埗北河街街市及華嫂冰室；亦於2月26日到過K11 MUSEA戲院及4樓廁所，但當日無個案在同一場合出現。

一名赤鱲角機場地盤工人確診，負責搭棚工作，承辦商為中國建築，住欽洲街1至9號，事前無病徵，公司要求下留樣本後初步確診，其工作地盤正興建無人駕駛列車及行李輸送的機場島段隧道，地點位於機場路近機場北的交匯處。

5宗源頭不明的初步確診個案患者行蹤

48歲男士，居於深水埗福榮街15號，於尖沙咀星光行東翼酒樓「潮庭」工作，屬樓面職員，有定期檢測，最近一次於2月25日檢測呈陰性。3月4日感不適，翌日於社區檢測中心再檢測，證實初步陽性。店方要關店14天大清洗，「安心出行」app會通知曾到訪食客。

65歲地盤雜工，居於沙田隆亨邨賞心樓，於西九文化區M+博物館工作，數名同事需送檢疫中心。

41歲家庭主婦，居於尖沙咀華源大廈一賓館，與一家人同住。其他一起分租人士，需接受檢疫。

36歲女保安，居於元朗祥降圍一村屋，於東涌映月灣第15、16號工作，昨日最後一天上班，同日因身體不適往急症室求醫，經檢測後證實初步陽性。

35歲男士，居於粉嶺綠悠軒6座，任職工程聯絡，於順天邨天慈樓一個辦公室工作，昨日最後一天上班。但於2月28日起已感不適，3月2日曾做檢測，樣本呈初步陽性。

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責任編輯：黃泳欣

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