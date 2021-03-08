【求肝續命】25周早產兒換肝成功一個月進展理想　努力訓練嘴巴飲奶膚色漸變不再泛黃

▲ 25周早產兒換肝成功一個月進展理想，努力訓練嘴巴飲奶膚色漸變不再泛黃。

本港一名25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，在5個半月大時急需換肝，獲得善心叔叔捐肝。信信在上月1日成功進行器官移植手術，換肝手術成功一個月，信信爸媽在社交媒體分享兒子的最新情況，目前信信正努力訓練以嘴巴飲奶，皮膚漸漸變好不再泛黃，未來將會進行吞嚥測試。

▲ 表情多多的信信。（救救小心 – 肝 Facebook）

信信接受換肝手術後一個月進展非常理想。父母昨晚（8日）於Facebook專頁「救救小心 – 肝」交代信信的最新情況，媽媽指信信正訓練以嘴巴飲奶，早前信信可以嘴巴飲奶30毫升，惟他需要一段時間才能搜尋奶嘴的正確位置。媽媽又指，本月10日將進行吞嚥測試，了解信信的吞嚥情況。

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媽媽又感謝職業治療師的幫忙，「職業治療師好用心咁用返安撫奶嘴去幫佢訓練，有時仲會幫佢按摩下口仔入面同面部嘅肌肉。」媽媽希望信信盡快學會以嘴巴飲奶，盡快回家。另外，媽媽再指信信的肝指數目前進展良好，鼻喉隨時可以移除，

時間過得好快，信豬換肝過咗一個月有多啦，樣子膚色都變得不一樣。

▲ 信信正學習以嘴巴飲奶。（救救小心 – 肝 Facebook）

信信是25周出世的極早產BB，初期要靠呼吸機幫忙維持生命，甫出生已捱過不少難關。可是信信2個半月大時，確診肝臟纖維化，只有換肝才可保命，父母家人不吻合捐肝要求，盼望有心人能捐出部分活肝，幸最後有一名善心叔叔願意捐肝。

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責任編輯︰王明芳

