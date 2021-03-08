  • 20°C
香港時間 : 2021308日 (一) 11:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【求肝續命】25周早產兒換肝成功一個月進展理想　努力訓練嘴巴飲奶膚色漸變不再泛黃

兒童健康 11:07 2021/03/08

分享：

熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

25周早產兒換肝成功一個月進展理想，努力訓練嘴巴飲奶膚色漸變不再泛黃。

本港一名25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，在5個半月大時急需換肝，獲得善心叔叔捐肝。信信在上月1日成功進行器官移植手術，換肝手術成功一個月，信信爸媽在社交媒體分享兒子的最新情況，目前信信正努力訓練以嘴巴飲奶，皮膚漸漸變好不再泛黃，未來將會進行吞嚥測試。

表情多多的信信。（救救小心 – 肝 Facebook）

信信接受換肝手術後一個月進展非常理想。父母昨晚（8日）於Facebook專頁「救救小心 – 肝」交代信信的最新情況，媽媽指信信正訓練以嘴巴飲奶，早前信信可以嘴巴飲奶30毫升，惟他需要一段時間才能搜尋奶嘴的正確位置。媽媽又指，本月10日將進行吞嚥測試，了解信信的吞嚥情況。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

媽媽又感謝職業治療師的幫忙，「職業治療師好用心咁用返安撫奶嘴去幫佢訓練，有時仲會幫佢按摩下口仔入面同面部嘅肌肉。」媽媽希望信信盡快學會以嘴巴飲奶，盡快回家。另外，媽媽再指信信的肝指數目前進展良好，鼻喉隨時可以移除，

時間過得好快，信豬換肝過咗一個月有多啦，樣子膚色都變得不一樣。

信信正學習以嘴巴飲奶。（救救小心 – 肝 Facebook）

信信是25周出世的極早產BB，初期要靠呼吸機幫忙維持生命，甫出生已捱過不少難關。可是信信2個半月大時，確診肝臟纖維化，只有換肝才可保命，父母家人不吻合捐肝要求，盼望有心人能捐出部分活肝，幸最後有一名善心叔叔願意捐肝。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳
 

相關文章

【求肝續命】25周早產換肝手術後新進展　8月大信信笑容滿面拆除導管
12:47 2021/02/10
【求肝續命】25周早產換肝手術後新進展　8月大信信笑容滿面拆除導管
【求肝續命】25周早產兒換肝手術後進展理想　8個月大信信免吊鹽水準備轉離NICU
12:56 2021/02/11
【求肝續命】25周早產兒換肝手術後進展理想　8個月大信信免吊鹽水準備轉離NICU
求肝續命｜25周早產兒換肝成功迎接1歲生日　爸媽終再擁抱兒子盼早日脫離呼吸機
10:43 2021/02/22
求肝續命｜25周早產兒換肝成功迎接1歲生日　爸媽終再擁抱兒子盼早日脫離呼吸機
兒童健康 家庭關係 家庭教育 職業治療 手術 器官捐贈 治療

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶