【重拾自信】曾因體重300磅失自信做逃學威龍　男生減肥發奮考入大學成IT專才

▲ 文曦發奮圖強，由逃學威龍成為大學畢業生。

體重曾接近300磅的男生張文曦，初中時因體型肥胖而感到自卑，更因此失去學習動力，他宅在家中多年做逃學威龍，直至17歲突然覺醒，在家人鼓勵下減去100磅，並重拾書包，發奮苦讀最終成功考入大學，畢業後獲香港專業教育學院（IVE）老師引薦加入本地科技公司從事程式編寫的工作，蛻變成充滿朝氣的年輕IT專才。

▲ 文曦發奮苦讀後成功升讀大學。（受訪者提供）

文曦現於一間科技服務與雲端顧問公司任職程式分析員（Analyst Programmer），主要為政府部門和公營機構等編寫網站，亦涉獵雲端應用處理資訊以及數據儲存及運算。從300磅減到接近180磅的他，閒時會相約朋友攀石和行山，保持健康身型。

因自卑而「宅」在家中

「初中時因肥胖缺乏自信，對生活失去動力與目標。中一時經常曠課窩在家打機，數個月不出門是等閒事，即使在家也不想跟家人接觸。」文曦憶述，他逃避現實的日子更持續了數年，

直至17歲，我開始厭倦無所事事的生活，亦心痛父母再為我擔心，遂下定決心重返校園讀書。

改變的第一步是要克服因肥胖而導致的自卑感，文曦笑言當時「走幾步路都喘氣」。為了健康他開始改變生活習慣︰「我堅持每天做運動，一開始是散步、步行上學，漸漸增強運動量，接觸行山、跑步等運動。」他又奉行健康飲食︰

我初時接受不到天天吃麥皮，為令其更易入口，混合黑芝麻粉、薏仁粉和杏仁粉等烹調。

結果花了兩年多時間，身高約1.83米的文曦成功減去100磅，至今仍然維持約180磅的身型。



▲ 小時候的文曦體型較肥胖。（受訪者提供）

▲ 為重拾自信，文曦成功減去100磅。（受訪者提供）

▲ 他閒時會相約朋友攀石和行山。（受訪者提供）

▲ 現在的文曦擁有健康身型。（受訪者提供）

▲ 他現在亦經常笑容滿面。（受訪者提供）



以優異成績大學畢業

「自小媽媽已不時鼓勵我建立社交圈子，在社工的安排下，我有機會到社區中心做義工，教長者使用電腦，這讓我發現自己並非一無是處，同時亦啟發我對資訊科技的興趣。」及後，文曦報讀青年學院的「Teen才再現計劃」，修讀多媒體製作相關基礎證書課程，完成後再報讀青年學院職專文憑（資訊科技）課程。

重拾書包的道路並不容易，為追回進度，文曦加倍努力，在修讀IVE遊戲軟件開發高級文憑時，不時主動在課後向老師和同學請教，同時亦反覆練習，更每天花十多小時溫書，終以優異成績畢業。他在就讀青年學院及IVE期間，更獲得多個獎學金。

在學期間，IVE安排的實習助文曦掌握行業運作知識及職場溝通技巧:「曾獲院校安排到一間遊戲協會實習，與組員設計和編寫一款避開障礙物的關卡手機遊戲，除了解行內工作流程外，更有機會活用程式開發、遊戲人物和圖像設計，以及遊戲伺服器設計等知識。」

IVE畢業後他升讀資訊科技相關的學士學位課程，並以優異成績畢業。文曦的升學之路雖然不太平坦，但當找到興趣和目標後，沿途的風光絕不比他人遜色。他期望日後能為大眾開發更多電腦軟件，為建設智慧城市出一分力。

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責任編輯：鄭樂晴