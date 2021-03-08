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【東張西望】利穎怡濕疹復發+藥物敏感　雙腿出風瘌臉長紅疹長被逼停工

娛樂 11:49 2021/03/08

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利穎怡因皮膚問題引起藥物敏感，雙腿起滿風瘌紅疹長上臉被逼停工。

「東張女神」利穎怡一直以來都受到遺傳性角化皮膚和濕疹困擾，最近因為轉天氣令到利穎怡的皮膚問題再度復發，怎料向皮膚科醫生求診後竟出現藥物敏感，令利穎怡雙腿長滿風赧被逼停工休養。

其實《東張西望》主持人利穎怡長年受到濕疹問題困擾，更有遺傳性角化皮膚問題，皮膚問題就像風濕一樣，每逢轉天氣、下雨、抵抗力弱的時候就會出現。

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「東張女神」利穎怡。（instagram圖片）

利穎怡皮膚問題復發

最近香港開始回春，天氣變得回暖潮濕，利穎怡的角化皮膚復發。

日前（3月5日），利穎怡隨朋友介紹去見皮膚科醫生，排了3個小時的隊才能診症，回家後服用了一次藥物後，在半夜因為痕癢而不能入睡。

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服用藥物後利穎怡雙腿長滿風郝。（instagram圖片）

利穎怡當日凌晨5時上載了一張雙腿起滿風郝的照片，本來白滑的美腿上面長滿過百顆風郝，非常嚇人。

利穎怡當時寫道：「明早一早要再去睇下發生咩事先，希望唔好蔓延到塊面度。#媽啊救命啊」

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翌日敏感情況更蔓延至臉部。（instagram圖片）

翌日睡醒後，不幸地雙腿的皮膚問題果然蔓延到臉上，而利穎怡亦要開始服用類固醇藥來制敏感蔓延。

她解釋因濕疹角化皮膚復發，於是到朋友介紹、有名的皮膚醫生求醫，服藥後出現敏感情況，於是翌日再排隊兩小時再看同一個醫生，對方表示她的敏感反應與其藥物無關。

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利穎怡過去一直受皮膚問題困擾。（資料圖片）

不過，利穎怡回家後服用醫生新開的類固醇藥，情況並未有好轉，更需要取消接下來數日的行程。

利穎怡今日覆過短訊回覆，透露皮膚狀況已經康復了8至9成，她透露身體出現敏感情況，但有感使用本來的藥物後亦未見好轉，已轉換另一位醫生：「幸好中途他叫我換了藥物和藥量，否則情況會更差。」

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她坦言，因為過去沒有長期光顧的醫生，所以今次才嘗試從未看過的新醫生，幸好後來遇上另一位更有經驗的醫生解決她的敏感問題，希望過後能夠固定找同一位醫生診治，會比較清楚她的身體狀況：「好多謝咁多人呢排介紹好多醫生偏方秘方比我，人間有愛！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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