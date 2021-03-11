【上車必睇】盤點租置公屋海景、維港煙花景筍盤　樓王售126萬元月供$5,370

▲ 青衣長發邨靠近海濱，對岸是荃灣海之戀等私樓。（程志遠攝）

近年最超值的上車項目，必屬租置公屋餘貨，首批800多伙5月接受申請。消息稱，這批公屋分布於全港39條屋邨，市值一五折至一八折出售，售價低至14萬至126萬元。TOPick盤點其中4條租置屋邨，高層戶盡享廣闊景色，物業較保值。當中華貴邨、利東邨可望香港仔避風塘、南區海景；竹園北邨位於高地，遠望維港煙花景，景觀無敵。

華貴邨海景勁吸引，遠望南丫島：

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39條租置屋邨之中，港島佔4條，當中南區華貴邨較受歡迎，部分高層單位可遠望南丫島。另外屋邨配套完善，附有商場、超市等設施，恍如小社區，巴士接駁齊備。

至於九龍、新界區，多數較受歡迎的租置屋邨，也位處鐵路沿綫，如黃大仙下邨（一區）、鳳德邨；沙田博康邨、顯徑邨等。另外竹園北邨也受注目，由於位處高地，高層單位可遼望九龍半島景色，甚至維港煙花景。

青衣長發邨景觀也好，享廣闊海景，對岸就是荃灣私樓海之戀、柏傲灣等，於自由市場或第二市場的成交價，也居高不下。

租置公屋餘貨，市值一五折至一八折出售，售價低至14萬至126萬元。以「筍盤」售價14萬元為例，如申請人承造95%按揭，按揭利率2.5厘，供款25年，推算首期約7,000萬元，每月供款約597元。

即使今期「樓王」售價126萬元，如申請人承造95%按揭，按揭利率2.5厘，供款25年，推算首期約6.3萬元，每月供款約5,370元。值得一提的是，租置公屋較大單位的面積，甚至較新樓綠置居更大，有單位可間三房，面積近600呎。

租置計劃回歸後推出 董建華重點房策

租置公屋1998年初推出，時任特首董建華為推動港人置業，目標十年內全港七成家庭可擁自置居所。除了推出「八萬五」建屋目標，也先後選定39條屋邨推出租置公屋計劃，供現有租戶以折扣價「轉租為買」，可是卻遭逢金融風暴，「負資產」湧現，兩項政策腰斬告終。

政府重新制定房策後，房委會2005至06年推出最後一期租置公屋，之後沒有延續計劃。

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記者：吳卓峰