【緋聞男女】陳瀅加拿大返港隔離獲贈花束　傳方力申力向Jeannie展追求攻勢

早前從加拿大返港的陳瀅(Jeannie),現在仍在酒店接受隔離。陳瀅不時在社交平台分享接受隔離的生活點滴,她曾表示感激陳嘉寶、何雁詩、方力申等好友隔空打氣及送物品,讓她度困悶的隔離日子。

陳瀅於隔離期有充足的物資,包括零食、酒水、日用品及花束等,不少網民更猜測送花者為方力申。

昨天(3月7日)是Jeannie隔離的第12天,她於社交平台寫道:

12/21

this is bearlie

he’s been keeping me company and i know it seems so childish but he’s actually helped me a lot through the last 12 days

🥺 my grandma bought him for me for my graduation a longggggg time ago and

when i’m feeling sad i press on him and he says i love you to me 💕

my super loving friends also keep sending me love and food 🥰 ..... and ..... pic 10 🤩

ty for all your love 💕💕 @anjaylia @epaphras @honganc @howzda @alexfongliksun @amstervibes @derekho_