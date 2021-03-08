【緋聞男女】陳瀅加拿大返港隔離獲贈花束　傳方力申力向Jeannie展追求攻勢

▲ 從加拿大返港的陳瀅（Jeannie）獲贈花束，被網民猜測送花者為方力申。

早前從加拿大返港的陳瀅（Jeannie），現在仍在酒店接受隔離。陳瀅不時在社交平台分享接受隔離的生活點滴，她曾表示感激陳嘉寶、何雁詩、方力申等好友隔空打氣及送物品，讓她度困悶的隔離日子。

陳瀅於隔離期有充足的物資，包括零食、酒水、日用品及花束等，不少網民更猜測送花者為方力申。

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昨天（3月7日）是Jeannie隔離的第12天，她於社交平台寫道：

12/21 this is bearlie

he’s been keeping me company and i know it seems so childish but he’s actually helped me a lot through the last 12 days

🥺 my grandma bought him for me for my graduation a longggggg time ago and

when i’m feeling sad i press on him and he says i love you to me 💕 my super loving friends also keep sending me love and food 🥰 ..... and ..... pic 10 🤩 ty for all your love 💕💕 @anjaylia @epaphras @honganc @howzda @alexfongliksun @amstervibes @derekho_

▲ （取自IG）

隔離期間，Jeannie獲好友送上物資並大感驚喜，當中包括花束、水果、零食、壽司及酒等，她又開名答謝各好友。

外界一直有傳方力申正在力追陳瀅，因而有指花束是由他所送贈。

在去年9月，方力申與陳瀅任阿Bob林盛斌及伍詠薇主持的《Tiger’s talk》節目嘉賓，陳瀅踢爆小方曾約過她單獨食飯。

當時方力申解釋因為出道的年代有很多狗仔隊，習慣收埋自我，故與單身而有機會發展的女生出街的次數不多，在好友唐詩詠的催谷下便想改變，所以就約了陳瀅吃飯，小方明顯對她有好感。而陳瀅談及心中的理想對象，就指向小方並讚他心地好。

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