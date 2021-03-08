【法證先鋒】周柏豪將擔正《法證先鋒V》 傳佘詩曼+鍾嘉欣跟星夢一哥合作

▲ 《法證先鋒V》 即將開拍。

周柏豪在TVB劇集《多功能老婆》中，成功以「榮浩田」暖男形象入屋，柏豪早前主演的《無間行者之生死潛行》及網絡電影《混世四猴：神猴歸來》也為周柏豪在內地帶來人氣，因此有指周柏豪獲TVB看重，將會演出重頭劇《法證先鋒V》 。

▲ 周柏豪《多功能老婆》。（取自IG）

【獎門人回巢】傳曾志偉入主後周柏豪勢危 Pakho未獲何麗全接見引猜疑

傳佘詩曼鍾嘉欣坐陣

《法證先鋒IV》原為「金牌監製」梅小青的退休之作，但大結局迎來39.6點收視，成為TVB近7年來最高收視劇集紀錄，因此決定今年開拍《法證先鋒V》。

▲ 周柏豪多首代表作。（取自IG）

即將在9月開拍的《法證先鋒V》同樣與內地合作，有消息指曾參與《法證先鋒》系列的佘詩曼及開山人物鍾嘉欣被力邀出山，有望承接《法證先鋒》系列口碑。

對於被指周柏豪有份演出，星夢回應傳媒時也落實柏豪會度期參與拍劇，詳細內容會交由TVB公布。

【勁歌金曲】胡鴻鈞與周柏豪平分獎項 Hubert成首位90後最受歡迎男歌星得主

歌影視三線發展

▲ 周柏豪平分《勁歌》「最受歡迎男歌星」。（取自IG）

早前周柏豪出席品牌活動時透露曾工作量大減，但重播《多功能老婆》令周柏豪再被討論，加上早前參與的網絡電影《混世四猴：神猴歸來》，以及跟連詩雅合作的《無間行者之生死潛行》在內地頗受歡迎，令周柏豪在演員發展路上順風順水。

今年，周柏豪更與胡鴻鈞平分《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》的「最受歡迎男歌星」，在歌影視三線都獲得不錯的成績。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

以電視廣播有限公司副總經理（綜藝、音樂製作及節目）身份回歸TVB的曾志偉出席記者會時，曾粉碎他和星夢歌手不和的傳聞，承諾星夢歌手與其他唱片公司的機會一樣，因此周柏豪星夢一哥地位依然。

同場加映：林二汶訪問

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

更多矚目綠葉王報道：https://bit.ly/2Le3nkM