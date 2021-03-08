【三八婦女節】Mastercard聯乘本地女創業家推限時優惠　一文睇清美甲+美容+花藝班+美食等優惠

▲ Mastercard為慶祝「三八」國際婦女節，推出不同的優惠。（圖片由Mastercard提供）

為慶祝「三八」國際婦女節，Mastercard與六位本地女性創業家合作，推出不同優惠，藉此支持女性創業。Mastercard持卡人可於2021年3月8日至31日期間享用不同的優惠，包括美甲、美容、花藝班及美食等優惠。

為慶祝國際婦女節，由2021年3月8日至31日期間，Mastercard持卡人可享下列由六位女性創業家提供的生活體驗優惠，點擊大圖了解六位女性創業家：

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優惠詳情

Eightyeight

首次惠顧之Mastercard持卡人可享手部或腳部凝膠美甲88折優惠，或手部及腳部凝膠美甲85折優惠。

Floristry by Art of Living

Mastercard持卡人凡於店內購買Large Flower Jar（價值港幣348元），可攜同花瓶免費參加在三月份週末早上舉行之花藝工作坊（價值港幣728元）。

他們更可攜同一位朋友以港幣348元購買Large Flower Jar，並一同免費參加花藝工作坊。

只適用於2021年3月8日之特別優惠：Mastercard持卡人凡購買「The Alchemist」 花瓶連含羞草系列，可享「買四送五」優惠。

Jessica Beauty Group

Mastercard持卡人購買任何產品均可享8折優惠。

只適用於2021年3月8日之特別優惠：Mastercard持卡人可享7折優惠。

Little Bao及 Happy Paradise

Mastercard持卡人可於銅鑼灣Fashion Walk內的Little Bao以優惠價每位港幣268元（另加一服務費）享用Happy Bao 試菜菜單（二人用），或於中環Happy Paradise以優惠價每位港幣388元（另加一服務費）享用Happy Paradise菜單（二人用）。

只適用於2021年3月8日之特別優惠：Mastercard持卡人享用Happy Bao 試菜菜單可免費升級至酒精飲品。

註：Happy Paradise在3月8日休息

LUÜNA naturals裸月

Mastercard持卡人憑優惠碼「LuunaMastercard」於LUÜNA Naturals裸月網站購買任何LUÜNA產品，均可享75折優惠。

O:RIN

Mastercard持卡人凡報讀任何私人課程可享85折優惠。

只適用於2021年3月8日之特別優惠：Mastercard持卡人可在當日以港幣450元報名參加即日舉行之私人試堂。

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責任編輯：王芷瑩