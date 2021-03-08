【婦女節】無懼乘客有色眼鏡堅持駕駛巴士逾20年　城巴女車長：女性絕對有能力勝任巴士車長

▲ 任職逾20年的城巴資深車長蔡雅琪。（新巴城巴提供）

新巴城巴現時有約145位全職女車長，佔整體車長約3.7%，包括任職逾20年的城巴資深車長蔡雅琪。她因熱愛駕駛於14年前加入城巴挑戰自己，雖然曾遭乘客戴有色眼鏡質疑她的駕駛技巧，惟從未感到氣餒，堅持「將乘客安全送達目的地」，證明女性絕對有能力勝任巴士車長這份工作，「女性與男性一樣能做好駕駛工作」。

蔡雅琪在1997年加入城巴任職車長，入行是因為她熱愛駕駛，加上從未駕駛如巴士般龐大的車輛，故想挑戰自我。她回想當年駕駛巴士的女性在香港是「稀有動物」，曾有乘客戴有色眼鏡看待她，甚至質疑她的駕駛技巧，擔心她是否可以像男車長一樣操控巴士。

然而，她並未因此感到氣餒，反而更注重駕駛安全，以「將乘客安全送達目的地」為己任，盡心盡力為大眾提供專業及優質的巴士服務，多年來獲無數乘客的讚揚，證明女性絕對有能力勝任巴士車長這份工作，

女性與男性一樣能做好駕駛工作，在男性主導的環境中工作，我覺得女車長在服務乘客方面更體貼。

蔡雅琪指出，隨著時代變遷，加上巴士科技的進步令軚盤及「迫力」設計更輕巧，女性不需要擔心「揸」車不夠力。同事對女車長十分照顧，

以前的巴士有「重軚」及「輕軚」之分，男同事會特地將「輕軚」的巴士讓給她駕駛，當她不夠力調較倒後鏡時他們都會主動提供協助。

90後女生劉殷菱（Becky） 在大學修讀機械工程學系，她於2017年透過「見習工程師計劃」加入新巴城巴，是兩巴現時唯一一位女工程師。她指，身邊的同學大多選擇從事屋宇設備相關的文職工作，但她更想落手落腳「砌巴士」，皆因她的爸爸同樣從事汽車維修，耳濡目染下漸漸喜歡接觸機械，又認為巴士服務夠「貼地」，故不顧家人反對立志成為巴士工程師服務社群。

▲ 90後女生劉殷菱於2017年透過「見習工程師計劃」加入新巴城巴。（新巴城巴提供）

置身這個男性主導的行業，Becky認為男女各有優勢，即使工作間大部份是男性，Becky 亦不覺得不自在，更笑說男同事反而說話更斯文。她說：

工作經常要接觸重型維修工具或零件，男生始終比較大力，會更得心應手，但我亦不會放過任何學習機會，有需要時會使用工具輔助；女孩子比較細心，容易留意到男性注意不到的細節。

加入兩巴逾10年的邱芷苓，在大學畢業時參加新巴推出的「見習督察計劃」入行。她猶記得筆試當日全場只有她一位女生，不禁擔令她擔心自己能否在云云男士中脫穎而出，最後憑實力通過嚴謹的選拔程序，順利成為該計劃的首位女畢業生，現已晉升為高級車務督察，但其實當初她亦花了不少時間適應這份工作，

前線工作少不免要日曬雨淋及捱更抵夜，女性的體能普遍不及男性，初入行時的確比較辛苦。

▲ 加入兩巴逾10年的邱芷苓，在大學畢業時參加新巴推出的「見習督察計劃」入行。（新巴城巴提供）

雖然體能及不上男督察，但Elaine認為女督察亦有略勝一籌的地方，

交通運輸是『以人為本』的行業，需經常與各方協調溝通，故親和力十分重要，而女性在這一方面較有優勢。

她仍記得某日接到公司電話，要求她到車站協助一位不小心在車廂跌倒的伯伯。當她抵達現場時，發現同事早已報警處理，可惜他們嘗試與伯伯溝通但不果，無法得知事發經過及聯絡伯伯家人的方法。Elaine猜想伯伯可能因受傷而驚魂未定，於是她溫柔地安撫伯伯的情緒，成功讓伯伯講述經過及家人的聯絡方法。

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責任編輯：陳子謙