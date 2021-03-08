【日本型男】日本觀眾票選男人最想擁有面孔　50歲男神完勝佐藤健+玉木宏

▲ 日本著名音樂排行榜《ORICON NEWS》舉行了一個名為「最想成為的理想臉蛋」選舉，50歲男神奪冠壓倒佐藤健、玉木宏及妻夫木聰等人。

雖然近年韓劇來勢洶洶，但日劇始終有不少捧場客，不少男星都陪伴著我們長大，例如妻夫木聰、竹野內豐、甚至新晉的佐藤健等，近日在當地著名音樂排行榜《ORICON NEWS》舉行了一個名為「最想成為的理想臉蛋」選舉，今日立即為大家公布頭5名位置。

這一次《ORICON NEWS》的「最想成為的理想臉蛋」選擇，受邀投票沒有女性觀眾，「清一色」只接受10至59歲的男性投票，投票結果雖然有年青新一代的男性演員，但有趣的現象是名列前矛的都是大家熟悉，在日本藝能界起碼有20年經驗的男演員，可見這一批「中佬」演員在觀眾心目中有一定地位。

▲ 大家都對妻夫木聰非常熟悉，踏入40歲的他，不經不覺已是一位爸爸了。（圖片satoshi_tsumabuki_official ig）

第5位．妻夫木聰

大家都對妻夫木聰相當熟悉，2001年憑電影《五個撲水的少年》而走紅，一直至今，他將主力落在電影上，20年內電影一部緊接一部，偶爾拍攝日劇。40歲的他，原來已經是一位兩歲小朋友的爸爸，去年再次拍攝手日劇《危險維納斯》在本地播放，大家可以這位再次在電視上看到他的演出。

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第4位．藤岡靛

大家可能對藤岡靛的認識比日本的影迷還要深，早年在台灣發展拍了不少偶像劇，精通普通話，何韻詩的一首歌曲《勞斯．萊斯》的MTV就是由你和陳冠希當上主角。2015年他回流日本，與波瑠主演《阿淺》讓他在老家爆紅，和好友妻夫木聰一樣同是40歲，妻夫木聰甚至為他拍攝照片然後上載於自己個人的instagram裏。

▲ 大家首次認識藤岡靛應該是在何韻詩《勞斯．萊斯》的music video裏。（圖片熒幕截圖）

▲ 玉木宏早前主滇的電視劇《極主夫道》大獲好評。（圖片gokushufu-drama ig）

第3位．玉木宏

和妻夫木聰同期出道一起參演《五個撲水的少年》，而《交響情人夢》中飾演的「千秋王子」令大家真正認識他，去年的一套由漫畫改編的電視劇《極道夫道》飾演黑道首領成為家庭主夫而大受好評。

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第2位．佐藤健

日本有一個不成文的走紅例子，是每一位做過《幪面超人》的男生都會在日後走紅，佐藤健便是其中的一個例子，2007年出道，憑著《浪客劍心》電影版而大紅。

▲ 佐藤健2007年出道，最初拍攝的是《幪面超人》。（網上圖片）

去年，佐藤健在港播放的一套日劇《戀愛可以持續到天長地久》飾演冷面醫生，更成功迷倒不少「C9」，在這個選舉中，新生代男演員中佔最高位置的一位。

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第1位．竹野內豐

大家估不到是竹野內豐吧，踏入50歲的他，由年輕時代的《悠長假期》、《沙灘小子》飾演型男、到近年《繼母與女兒的藍調》的爸爸形象，一直以內，竹野內豐仍然是不少人的偶像。

▲ 踏入50歲的竹野內豐，仍然穩坐男神地位。（ig圖片）

今年4月，竹野內豐以11年次隔，再次重返日本電視最重要的黃金時間富士「月9」，演出由漫畫改編的《第一刑事部的烏鴉》，大家不可錯過。

記者：何偉雄