【科興疫苗】兩人接種後現嚴重情況須深切治療　崔俊明梁子超均指暫未需叫停接種

▲ 港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，如市民有疑慮應先向自己的主診醫生查詢，如果有未控制好病情的慢性病，就最好待病情穩定才接種。（經濟日報資料圖片）

本港近日有2人接種科興疫苗後死亡，衞生署昨亦接獲多2人接種後出現嚴重情況，二人現時況危殆。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，外國臨床應用科興疫苗未見出現中風、心臟病等，亦無證據顯示疫苗有關死亡病例，目前未是時候叫停有關接種計劃；呼吸系統科醫生稱除如只是出於誤解或偏見，未必暫停接種就可解決。

衞生署昨亦接獲多2人接種後出現嚴重情況，一人於接種5日後出現急性冠狀動脈綜合症，另一人則接種翌日有嚴重糖尿病酮症酸中毒，二人現時留醫深切治療部，情況危殆。詳情請見【下一頁】

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明接受港台《千禧年代》訪問時表示，外國亦有使用科興的新冠疫苗，臨床應用並沒有出現中風、心臟病等，亦沒有證據顯示出現與疫苗相關的死亡病例，認為目前未是時候叫停有關的接種計劃。

不過他稱，疫苗的副作用難以一概而論，需要研究疫苗有沒有導致輕微炎症，增加接種人士血管阻塞的機會。崔俊明又建議，政府就「未控制慢性病」的定義，提供更多資訊；如市民有疑慮應先向自己的主診醫生查詢，如果有未控制好病情的慢性病，就最好待病情穩定才接種。

呼吸系統專科醫生梁子超亦表示，暫時於香港、土耳其、南美或內地，看不到科興疫苗廣泛使用與慢性病惡化有何關係，又解釋本港65歲以上長者，每年有5000人因心臟病離世、2500人因中風或腦血管等問題離世，除非其他地方有發現不到的疫苗副作用，就應要暫停接種，但如只是出於誤解或偏見，未必暫停接種就可以解決。

梁子超認為現階段毋須暫停接種，但有需要設法令長者接種時安心，社會關注相關事件，有些長者會覺得資訊模糊，造成很大心理壓力，打針前可能血壓上升，或有頭暈、嘔吐等神經系統的反應，重要是令他們接種時感到安心。

他建議，可提供在其他地方使用科興疫苗的情況給市民參考，亦建議多由私家醫生或診所為市民接種，讓長者感到安心。被問到有否接種疫苗，梁子超直言自己和家人都已接種，但為免影響市民判斷，他不透露自己接種哪一種疫苗，又強調選擇哪款疫苗是個人因素。

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責任編輯：陳正怡