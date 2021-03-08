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【肌肉美女】筋肉女中醫Cosplay《鬼滅》角色　網民驚呼：這肌肉量可徒手殺鬼

保健美顏 12:30 2021/03/08

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筋肉女中醫Cosplay《鬼滅》角色，網民驚呼：這肌肉量可徒手殺鬼。

日本動漫《鬼滅之刃》在亞洲爆紅，更掀起一股Cosplay熱潮。被稱為「真人版春麗」的美女中醫師袁合榮，最近就扮演了《鬼滅之刃》中的角色「戀柱」，一身粗壯肌肉，再加上性感少布的打扮，畫面相當震憾。

袁合榮不時在社交平台Instagram分享照片，早前她扮演了《鬼滅之刃》中的角色戀柱「甘露寺蜜璃」。從照片可見，她戴著粉紅色和綠色的假髮，穿上鬼殺隊制服及泳衣，造型相當性感，引起網民熱議，有人笑言：

這個肌肉量徒手就可以殺鬼了吧。

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袁合榮正職為一名中醫師，在山東青島市一家中醫診所工作，數年前為了看起來強壯一點而開始運動，一星期會到健身室5次。她表示從小就喜歡運動，特別是中國功夫。

不過，由於父母希望袁合榮有一份穩定的工作，她聽從父母建議完成學位，但畢業後就全身投入健身及運動當中，後來更參加健美比賽。熱愛健身的她，去年懷孕期間亦如常健身拉筋，希望有助順產。

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責任編輯：羅嘉欣 

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