【重拾自信】名校轉校生曾覺自己一無是處 被老師鼓勵加入運動校隊大放異彩

▲ Jimmy被老師給予機會，在球場上發光發熱。

現今香港有不少家庭都是雙職父母，出生率偏低，獨生子女更是愈見普遍，「缺乏關愛」是造成今日兒童生活不愉快的致命傷。

眼見及此，十多年前開始學校每逢周五放學後均特意安排「校園開放」時段，同學們可以利用這段約2小時的寶貴光陰，使用全校的設施和場地，例如：電腦室、圖書館、操場等，更可借用各種體育用品、樂器、桌上遊戲等玩意，與同學們一起享受群體活動的樂趣。

老師們也會藉此機會幫成績稍遜的同學補課，跟進其學習進度；有些老師會與同學一起打球、下棋，師生打成一片；有些同學則藉此機會與老師傾談心事。一個關愛共融的校園文化就在這不知不覺間打造出來，師生們都非常珍惜這個互相交流、互吐心事的時光。

師生間建立起良好的互信關係，老師不再只是「傳道、授業、解惑」，更成為了小朋友的補習老師、輔導社工等。即使同學們畢業後各奔東西，但他們都會在「校園開放」時段返回母校，找老師傾訴心事，老師頓時又成為了他們的學業顧問、生涯規劃師、愛情專家.....學校提供的這個「校園開放」是同學們在社會動盪不穩、家庭缺乏關愛、朋輩關係欠佳的避難所，他們在這裏找到信任、關顧、諒解和包容，亦找到人生的出路和方向。

回想當年，有一位名叫Jimmy的二年級插班生，由於在舊學校學業上受到很大壓力，又得不到師長的關顧，毅然轉到我校就讀。Jimmy熱愛運動，但由於當時身形較為肥胖，所以得不到老師認同和入選校隊的機會。入讀我校後，學校非常鼓勵同學發展自己的興趣，因此Jimmy順利加入了籃球校隊。

Jimmy十分珍惜這個難得的機會，雖然不論技術和體能都和其他隊友相距甚遠，但他每次練習都會竭盡全力，從不放棄。為了追上球隊的進度，Jimmy在「校園開放」時段也會到球場練習，因此結識到一班志同道合的同學一起打籃球，並建立了深厚的友誼，更在假日時相約一起參加欖球活動。

憑着那份努力不懈的精神，他的技術越來越進步，由球隊板凳末端的啦啦隊成員，慢慢成長為球隊不可或缺的主力球員。他在球場上那種全力以赴、奮不顧身的精神，打動了他的籃球和欖球教練，多次代表學校出賽且獲得優異的成績，並取得了欖球會13歲以下最有進步球員獎。

從此Jimmy便重拾自信，即使學業成績不太理想，但他將球場上不服輸的心態帶到學業上，堅持每天完成功課、盡力學習，因此帶動學業成績有明顯進步。升上中學後，Jimmy繼續發展籃球和欖球體育項目，和幾位校隊隊友在中學繼續為中學的籃球隊出力，也為自己的欖球會贏得不少獎項。就是一個機會，讓自覺一無是處的Jimmy ，培養出永不放棄的堅毅精神，並展開了更精彩和充實的人生。

飲水思源的Jimmy仍不忘在「校園開放」時段返回母校，與以往任教的老師和舊同學繼續切磋籃球技術和傾談心事，上至社會時事，下至感情生活，無所不談，把這份師生間多年來的互相「關愛」，昇華到更高的層次。

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教育工作並不是一份職業，老師要肩負著用心培植幼苗的使命，發掘學生的潛能和興趣，輔助學生慢慢茁壯成長，讓他們更加了解自己。透過老師的帶領、引導、鼓勵和支持下，在他們成長的道路上會更有精彩的發展。正所謂：「天生我才必有用」，每個小朋友總有自己優勝的地方，除了追求學業成績外，他們仍有很多興趣和潛能，有待我們去培養和啟發呢！

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