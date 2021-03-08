  • 21°C
香港時間 : 2021308日 (週一) 13:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【選舉制度】政府將安排未來一年多場選舉　林鄭月娥：先舉行選委會選舉再立法會換屆選舉

社會 12:33 2021/03/08

分享：

熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

行政長官林鄭月娥表示，目前未能說明會否押後立法會選舉。（程志遠攝）

中央提出改組特首選舉委員會和立法會議員，其中立法會議席則增至90個，並新增選委會界別，惟所佔比例暫未有定案。行政長官林鄭月娥表示，政府將就完人大審議完善選舉制度展開解說工作，修例落實後將安排未來12個月多場選舉，其中去年因疫情嚴峻將第7屆立法會換屆選舉押後至今年9月5日，目前未能說明會否押後立法會選舉，由於未來工作眾多，尤其是選舉委員會將被賦多新職權，故選委會先舉行，或許會改變過往12月選委會選舉的日子，然後才到立法會換屆選舉。

她又指，現時政府會趕緊修改選舉條例工作，待稍後較明朗化，會再向公眾交代，亦希望疫情不會回復去年般嚴峻，疫苗接種計劃有良好進展，當經過完善選舉制度和修改選舉法例後，可如期舉行立法會換屆選舉。

林鄭月娥強調，香港政治體制是中央的事權，不屬香港的自治一部分，而選舉制度是政治體制重要一環，提出完善選舉制度是由中央主導，非常尊重有關主導權。她又指，作為行政長官，香港經歷回歸最嚴峻的幾年，歡迎和同意今次完善選舉制度，亦看到選舉制度有漏洞，甚至危害國家安全，而自身沒有能力處理，與國安法情況相近。

她又指，行政長官負有雙重負責制，向香港和中央負責，會比大家更早知道中央主導進行，過程亦有表達自己看法，中央亦有聽取意見，但因行政長官與中央交往是保密進行，不可公開談論，故未能透露中央接納甚麼意見。

林鄭月娥又強調，今次沒有修改基本法第45條和68條，循序漸進達至普選的目的仍然存在，但條例亦指出要按實際情況而定，過去多年出現泛政治化局面，近年有人提出自決、公投等情況，置香港利益於不顧，實況是選舉制度有漏洞，要先堵塞漏洞，令選舉制度可以產生回到一國兩制初心、軌道和框架的體制，屆時就可以循序漸進。

她坦言，未能透露有選委會的情況，據全國人大副委員長王晨說明，會重新構建選委會和賦權選委會，故選委會不是過渡安排，而是在選舉制度相當核心的元素。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

【選舉制度】林大輝引述韓正：國家不容反中亂港分子破壞香港
18:24 2021/03/07
【選舉制度】林大輝引述韓正：國家不容反中亂港分子破壞香港
【選舉制度】劉兆佳料直選、功能組別、選委各佔30席　梁愛詩：選委較多
15:46 2021/03/07
【選舉制度】劉兆佳料直選、功能組別、選委各佔30席　梁愛詩：選委較多
【選舉制度】林鄭：立法工作刻不容緩　政府將全力以赴按附件修改法例
13:34 2021/03/05
【選舉制度】林鄭：立法工作刻不容緩　政府將全力以赴按附件修改法例
【選舉制度】全國人大副委員長王晨稱須修改《基本法》附件一及二　採取措施完善香港選舉制度
10:33 2021/03/05
【選舉制度】全國人大副委員長王晨稱須修改《基本法》附件一及二　採取措施完善香港選舉制度
林鄭月娥 選舉 立法會 特首選舉

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶