【選舉制度】政府將安排未來一年多場選舉　林鄭月娥：先舉行選委會選舉再立法會換屆選舉

▲ 行政長官林鄭月娥表示，目前未能說明會否押後立法會選舉。（程志遠攝）

中央提出改組特首選舉委員會和立法會議員，其中立法會議席則增至90個，並新增選委會界別，惟所佔比例暫未有定案。行政長官林鄭月娥表示，政府將就完人大審議完善選舉制度展開解說工作，修例落實後將安排未來12個月多場選舉，其中去年因疫情嚴峻將第7屆立法會換屆選舉押後至今年9月5日，目前未能說明會否押後立法會選舉，由於未來工作眾多，尤其是選舉委員會將被賦多新職權，故選委會先舉行，或許會改變過往12月選委會選舉的日子，然後才到立法會換屆選舉。

她又指，現時政府會趕緊修改選舉條例工作，待稍後較明朗化，會再向公眾交代，亦希望疫情不會回復去年般嚴峻，疫苗接種計劃有良好進展，當經過完善選舉制度和修改選舉法例後，可如期舉行立法會換屆選舉。

林鄭月娥強調，香港政治體制是中央的事權，不屬香港的自治一部分，而選舉制度是政治體制重要一環，提出完善選舉制度是由中央主導，非常尊重有關主導權。她又指，作為行政長官，香港經歷回歸最嚴峻的幾年，歡迎和同意今次完善選舉制度，亦看到選舉制度有漏洞，甚至危害國家安全，而自身沒有能力處理，與國安法情況相近。

她又指，行政長官負有雙重負責制，向香港和中央負責，會比大家更早知道中央主導進行，過程亦有表達自己看法，中央亦有聽取意見，但因行政長官與中央交往是保密進行，不可公開談論，故未能透露中央接納甚麼意見。

林鄭月娥又強調，今次沒有修改基本法第45條和68條，循序漸進達至普選的目的仍然存在，但條例亦指出要按實際情況而定，過去多年出現泛政治化局面，近年有人提出自決、公投等情況，置香港利益於不顧，實況是選舉制度有漏洞，要先堵塞漏洞，令選舉制度可以產生回到一國兩制初心、軌道和框架的體制，屆時就可以循序漸進。

她坦言，未能透露有選委會的情況，據全國人大副委員長王晨說明，會重新構建選委會和賦權選委會，故選委會不是過渡安排，而是在選舉制度相當核心的元素。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙